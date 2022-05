TikTok: alumno pide perdón a su maestra con canción de Chayanne

Seguro a todos nos ha pasado alguna vez en la vida. Te enfrentas a un examen y, como no sabes o no estás seguro de la respuesta, aplicas el instinto, el “de tin marín” o rezas. Después de eso solo queda esperar a recibir el resultado pidiendo que, si nos equivocamos, el maestro no se sorprenda de más y nos evidencie en TikTok. Pero hay estudiantes que destacan por su ingenio, o descaro, según como se quiera ver, y en las pruebas dejan un pequeño mensaje para el profesor pidiendo perdón. Pero como no siempre se encuentran las palabras para hacerlo, qué mejor que recurrir a una canción de Chayanne.

Ahora que las clases presenciales están de regreso luego de la emergencia sanitaria por Covid-19, son muchos los contenido en redes sociales que nos recuerdan lo divertido que puede ser ir físicamente a la escuela. Como muestra de ello un video que se ha hecho viral por mostrar cómo un alumno utilizó la frase de una canción para pedir perdón.

“Si te he fallado te pido perdón”, la canción de Chayanne en un examen

Con la descripción: “Los profes nunca nos aburrimos”, la cuenta de TikTok @profestiktokers, en la que docentes del Colegio Experimental Paraguay-Brasil, ubicado en Asunción, Paraguay, comparten sus día a día, subió un pequeño clip en el que se puede ver el mensaje que uno de los estudiantes dejó en su examen.

El alumno utilizó la frase de una de las canciones más populares del cantante puertorriqueño Chayanne, “Un siglo sin ti” que, por supuesto, fue la elegida para darle un toque aún más divertido al TikTok.

En lo que parece ser un examen de la materia de Literatura, el estudiante respondió a una de las preguntas de opción múltiple pero, como no estaba seguro de su respuesta, marcó más de una casilla para luego escribir al lado la frase “Profe, si te he fallado te pido perdón de la única forma que sé”.

La divertida ocurrencia del alumno seguro generó risas a su maestra quien no dudó en compartir con el mundo el examen. Lo que quizá no imaginaba era el impacto que iba a lograr pues el video ya cuenta con 2.3 millones de reproducciones y 131 me gusta.

Por supuesto también ha generado cientos de comentarios, muchos dijeron que merecía puntos extras por su divertida idea, aunque también estuvieron los que señalaron que han querido aplicar la misma técnica con la intención de que el profesor se apiade de ellos y no los repruebe pero no han tenido éxito.

Si quieres divertirte con otras escenas curiosas de la vida estudiantil la cuenta @profestiktokers publica diversas imágenes y experiencias de profesores en todo el mundo.

Leer también: Vende calcetines usados en OnlyFans por 35 mil pesos

Reprobar con estilo, la propuesta de un profesor en TikTok

No sabemos si el alumno que recurrió a Chayanne reprobó el examen pero, si fue así, le recomendamos a la profesora que también se ponga creativa y le haga llegar a su estudiante un video, también de TikTok en donde, al ritmo de cumbia, le haga saber que no obtuvo una calificación aprobatoria.

Y es que como ya mencionamos en la red social abundan los videos de profesores creativos y divertidos que comparten su vida laboral y generan contenido original como una manera de estar más cerca a las nuevas generaciones. Es el caso del maestro mexicano @profejuanjil quien hace unos meses compartió una canción para dar a conocer a sus estudiantes que habían reprobado.

La canción original en la cual se basa su video es la cumbia “Tus jefes no me quieren" del Grupo Ensamble, pero el maestro cambió la letra: “Te comunico que estás reprobado, la materia no alcanzaste a pasar. Ya nos tocará vernos en el extra, mejor no te agüites y ponte a estudiar. Así a veces pasa, ya ni te preocupes. Ojalá que no te pegue tu mamá. Reprobaste. Ya ves, ¿para qué no entregas tus tareas? Pero bien que te veía conectado en el Fortnite”, bromeó el profesor.

Todo ello nos deja claro que la diversión, las redes sociales y el aprendizaje no tienen que estar peleados.

Leer también: "Adiós, esclavitud", publica en TikTok su renuncia y se hace viral

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters