Teorías conspirativas sobre el 5G y el Covid-19 llevaron a la quema de postes celulares

Las teorías conspirativas que sostienen que la tecnología celular 5G ayuda a transmitir el coronavirus fueron rechazadas por la comunidad científica en Reino Unido.

La condena a estas teorías surgió después de que se compartieran la semana pasada en las redes sociales videos que muestran la quema de torres de telefonía en Birmingham y Merseyside (en el centro y noroeste del país, respectivamente), junto con mensajes que vinculan a esta tecnología con el Covid-19.

Las publicaciones fueron compartidas en Facebook, YouTube e Instagram por usuarios entre los que se incluyen algunos con cuentas verificadas con cientos de miles de seguidores.

Lee también: 5 cosas que deberías hacer con tu celular durante la contingencia

Investigadores afirman que la idea de que ambas cosas están vinculadas es "pura basura" y biológicamente imposible. Stephen Powis, director médico del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra las calificó de "el peor tipo de noticias falsas".

Teorías

Muchos de quienes comparten estas publicaciones aseguran falsamente que el 5G —que se usa en las redes de telefonía celular y utiliza señales que se transmiten mediante ondas de radio— es responsable, de alguna manera, de la pandemia de coronavirus.







Getty Images



Los incendios de torres de telefonía celular en Birmingham y Merseyside están siendo investigados por las autoridades.



Estas teorías parecen haber surgido por primera vez en publicaciones de Facebook a finales de enero, alrededor de la misma época en que se registraron los primeros casos de Covid-19 en Estados Unidos.

En líneas generales hay dos tendencias:

- Una que afirma que el 5G puede inutilizar al sistema inmune, y por ello hace que la gente sea más susceptible a contraer el virus.

- La otra dice que el virus puede transmitirse, de alguna manera, a través del uso de la tecnología 5G.

Estas dos nociones son una "basura total", asegura Simon Clarke, profesor asociado de microbiología celular de la Universidad de Reading, en Reino Unido.

Lee tambien: Red 5G, y otras 3 innovaciones que verás en los smartphones 2020







BBC



"La idea de que el 5G reduce la capacidad de tu sistema inmune no resiste al escrutinio", señala Clarke. "Tu sistema inmune puede debilitarse por una variedad de cosas —estar cansado un día o no seguir una buena dieta—, pero aunque estas fluctuaciones no son enormes, pueden hacerte más susceptible a contraer el virus".

Baja frecuencia

Mientras que las ondas de radio muy fuertes pueden generar calor, el 5G no es lo suficientemente fuerte como para subir la temperatura de la gente y que esto tenga un efecto significativo.

Lee también: Reino Unido permitirá a Huawei participar en red 5G

"Las ondas de radio pueden interferir en tu fisiología porque te calientan, lo cual hace que tu sistema inmunitario no pueda funcionar. Pero (los niveles de energía de) las ondas de radio 5G son diminutos y no son en lo más mínimo lo suficientemente fuertes como para afectar al sistema inmune", explica el experto.







Getty Images



Una de las teorías argumenta que el el 5G debilita el sistema inmune.



"Se han hecho muchos estudios al respecto".

Las ondas de radio involucradas en el 5G y otras tecnologías de telefonía celular se encuentran en la baja frecuencia del espectro electromagnético.

Menos poderosas que la luz visible, no son lo suficientemente potentes como para dañar las células, a diferencia de las radiación en la frecuencia más alta del espectro que incluye a los rayos del sol y los rayos X médicos.

También sería imposible que el 5G transmita el virus, añade Adam Finn, profesor de pediatría de la Universidad de Bristol, Reino Unido.

"La epidemia actual está causada por un virus que se pasa de una persona infectada a otra. Sabemos que esto es cierto. Tenemos incluso al virus creciendo en nuestro laboratorio, que lo obtuvimos de una persona enferma", explica Finn.

"Los virus y las ondas electromagnéticas que hacen posible la telefonía celular y las conexiones de internet son cosas diferentes. Tan diferentes como el agua y el aceite".

Contradicción de la teoría

También es importante destacar una falla grande en las teorías de la conspiración: el coronavirus se está propagando por ciudades de Reino Unido que aún no disponen de tecnología 5G, y en países como Irán, donde aún no existe está tecnología.

Y recordemos que antes del brote de coronavirus circularon numerosas historias que infundían miedo sobre el 5G.

A comienzos de este año, un estudio de la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante (ICNIRP, por sus siglas en inglés), rechazó estas teorías conspirativas manifestando que no hay evidencia de que las redes de telefonía celular provoquen cáncer u otras enfermedades.

Aún así, la desinformación parece haber aumentado.