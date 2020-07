Teléfonos Galaxy no incluirían cargadores en 2021

Al parecer, la compañía Samsung dejará de incluir cargadores en algunos de sus smartphones a lanzarse a partir de 2021.

Según un informe del sitio de noticias coreano ETNews, la compañía podría eliminar los cargadores del empaque, dado que muchas personas ya cuentan con uno y para ayudar a reducir costos.

Si bien no incluir un cargador en la caja puede parecer un gran movimiento, según los informes, Samsung no es el único fabricante importante de teléfonos que lo considera. Apple puede hacer algo similar al no incluir un cargador con la línea de iPhone de este año, según el analista de Apple Ming-Chi Kuo.

La firma de Cupertino también puede eliminar los cargadores de 5W y 18W que actualmente vienen con iPhones (dependiendo del modelo que compre) y en su lugar ofrecer un nuevo cargador rápido de 20W que se venderá por separado, dijo Kuo.

Eliminar los cargadores podría ser una forma importante para que Samsung y Apple reduzcan los costos de venta de sus teléfonos y reduzcan el tamaño de sus empaques, pero también podrían tener un impacto significativo en el medio ambiente.

De igual forma, según el reporte, el no incluir el cargador ayudará a la firma surcoreana a ahorrar la producción del mismo y utilizar ese dinero para incluir o mejorar otros aspectos de sus dispositivos.

Sacarlos de algunos de los teléfonos inteligentes más vendidos podría ayudar a reducir la cantidad de cargadores que no se usan y se desechan porque la gente ya tiene muchos más dispersos por su casa.

¿Qué teléfonos no incluirán cargadores?

El reporte presentado por ETNews señaló que Samsung podría no incluir el cargador en algunos modelos de sus celulares, aunque no se especifica cuáles. No obstante, es importante considerar el hecho de que la compañía generalmente comienza el año con el lanzamiento de su serie Galaxy S, la cual corresponde a la gama alta.

Al respecto, la firma surcoreana lanzará un teléfono de gama alta en lo que resta del 2020, el cual es conocido como Galaxy Note 20.

Dicho dispositivo será presentado de manera oficial el próximo 5 de agosto, aunque este gadget todavía incluiría dicho accesorio.

De confirmarse que Apple y Samsung, dos grandes en la industria de la telefonía, dejan de incluir el cargador en los empaques de sus dispositivos, lo más probable es que cada vez más fabricantes sigan su ejemplo.