StarzPlay lanza su app de streaming para México

El servicio de streaming StarzPlay, lanzó su aplicación para México, Brasil, Francia, Alemania y Reino Unido.

Esta plataforma estuvo disponible con Prime Video de Amazon, para aparecer en su menú como uno de sus nuevos canales de contenido al igual que HBO, Paramount+ y MGM.

“Starz ha experimentado un gran éxito con la aplicación STARZ a nivel nacional, posicionándose por encima de la curva en los servicios de streaming con más de 5.6 millones de clientes OTT hasta la fecha, y ese número continúa creciendo", afirmó el CEO de Starz, Jeffrey A. Hirsch. La expansión de nuestro producto directo al consumidor en el ámbito global con el lanzamiento de la aplicación STARZPLAY, les brinda a los suscriptores una entrada perfecta a nuestra plataforma y contenido premium en su dispositivo de elección, al tiempo que nos brinda acceso a información clave de datos del consumidor a medida que continuamos posicionándonos para el éxito en el ecosistema de contenido que evoluciona día a día”.

Leer también: Usuarios reportan caída de Facebook e Instagram

Al adquirir una suscripción a este servicio, los usuarios podrán tener acceso hasta cuatro pantallas simultáneas, además de la posibilidad de descargar contenido para reproducirlo sin conexión a internet, algo similar a como ocurre en Netflix.

“Por aproximadamente 5 dólares al mes, los suscriptores en algunos países, tendrán la oportunidad de disfrutar acceso inmediato a cientos de películas y series, incluyendo las exitosas series de STARZ como “The Spanish Princess” y “Dublin Murders,” así como la adquirida serie de antología “The Act” y el drama aclamado por la crítica, “Mr. Mercedes” y películas exitosas como Hitch, Ferris Bueller’s Day Off y No Country for Old Men”.

El servicio premium de TV paga de streaming, está disponible a través de iPhone, iPad, así como una amplia variedad de dispositivos Android.

Los suscriptores de Totalplay en México, pueden actualmente autentificarse y disfrutar del contenido usando la app de STARZPLAY.

Leer también: Facebook e Instagram se caen y los memes no tardan en aparecer