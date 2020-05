Starlink, el internet satelital de Elon Musk, podría comenzar a dar servicio en 2020

Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX de Elon Musk, fue presentado durante 2019. Hace algunos días, el 22 de abril, Musk, a través de su cuenta de Twitter, publicó que ya había 420 satélites funcionales de Starlink en órbita. Lo que podría significar que este servicio entre en funcionamiento antes de que termine el año.

Desde mayo de 2019 se han lanzado lotes de 60 satélites cada uno. El último lanzamiento, el séptimo, se realizó a finales del ms de abril para alcanzar el número que Elon Musk anunció en su tuit. Esta cantidad de satélites podría traer consigo las primeras pruebas del servicio de internet satelital Starlink.

Asimismo, a través de la red social del pájaro azul, una usuaria le preguntó a Musk sobre la cobertura del servicio. A lo que él contestó que una versión beta privada comenzaría dentro de tres meses y la beta pública está prevista para llevarse a cabo dentro de seis meses. Además aclaró que éstas comenzarían en “latitudes altas” (países que se aproximan más al polo que a la línea ecuatorial o que pasan de los 45°).

El servicio de internet de Starlink tiene como objetivo áreas rurales. Según el director general de SpaceX, este servicio tendrá latencias mínimas lo cual significa que podría ser utilizado para gaming competitivo. Musk explicó que están apuntando a tener latencias menores a 20 milisegundos (ms). También explicó que este servicio “no será una amenaza para las telcos” pues no es recomendable utilizarlo en áreas de alta concentración poblacional.

El multimillonario también ha explicado que este servicio de internet tendrá la suficiente banda ancha para soportar el uso típico de internet. “El ancho de banda es una pregunta complicada. Pero se podría decir que alguién podrá ver películas en alta definición, jugar videojuegos y hacer todo lo que le gusta hacer sin notar la velocidad”, dijo en una conferencia de prensa que se llevó a cabo durante los primeros días de marzo de 2020.

Para conectarse al internet satelital Starlink se necesita de un router especial llamado “Starlink Terminal”. El cual, según las propias palabras de Musk (a través de Twitter) “luce como un OVNI circular, delgado y plano sobre un palo”. Este dispositivo cuenta con un motor que le permitirá “autoajustarse para tener un ángulo óptimo de vista hacia el cielo” y de esta manera, direccionarse hacia el satélite Starlink más cercano.

Looks like a thin, flat, round UFO on a stick. Starlink Terminal has motors to self-adjust optimal angle to view sky. Instructions are simply:

- Plug in socket

- Point at sky

These instructions work in either order. No training required.

— Elon Musk (@elonmusk) January 7, 2020