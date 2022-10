Shutterstock se asocia con OpenAI para vender imágenes con DALL-E

¿Los generadores de imágenes de IA acabarán con la industria de las imágenes de archivo? Es una pregunta que muchos se hacen tras el auge de los modelos de IA de texto a imagen en los últimos años. Sin embargo, la respuesta de los titulares de la industria es "no", no si primero podemos comenzar a vender contenido generado por IA.



Shutterstock se asocia con OpenAI



Hoy, Shutterstock anunció una asociación extendida con OpenAI, que hará que el modelo de texto a imagen del laboratorio de IA DALL-E 2 se integre directamente en Shutterstock "en los próximos meses".



Además, Shutterstock está lanzando un "Fondo de contribuyentes" que reembolsará a los creadores cuando la empresa venda el trabajo para entrenar modelos de IA de texto a imagen.

Shutterstock prohíbe arte generado por IA que no sea de DALL-E



Esto sigue a las críticas generalizadas de artistas cuya producción ha sido extraída de la web sin su consentimiento para crear estos sistemas. En particular, Shutterstock también está prohibiendo la venta de arte generado por IA en su sitio que no se haya realizado utilizando su integración DALL-E.



En un comunicado de prensa, el CEO de Shutterstock, Paul Hennessy, dijo: “Los medios para expresar la creatividad están en constante evolución y expansión. Reconocemos que es nuestra gran responsabilidad adoptar esta evolución y garantizar que la tecnología generativa que impulsa la innovación se base en prácticas éticas”.



Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, dijo: "Estamos entusiasmados de que Shutterstock ofrezca imágenes DALL-E a sus clientes como una de las primeras implementaciones a través de nuestra API, y esperamos futuras colaboraciones a medida que la inteligencia artificial se convierta en una parte integral de flujos de trabajo creativos de los artistas”.



Esta no es la primera vez que Shutterstock y OpenAI trabajan juntos en este dominio. A partir de 2021, Shutterstock vendió imágenes y metadatos a OpenAI para ayudar a crear DALL-E (Altman de OpenAI describe estos datos como "críticos para el entrenamiento de DALL-E").



Ahora, con la integración de la IA de texto a imagen de OpenAI, la asociación está dando un giro completo y la producción de DALL-E competirá con las mismas personas cuyo trabajo se utilizó para entrenarlo.



Shutterstock lanza Fondo de Colaboración



Si las imágenes de Shutterstock fueran tan importantes para crear DALL-E como afirma Altman, es comprensible que los colaboradores de la plataforma se sintieran agraviados de que su propio contenido se esté utilizando para dejarlos sin trabajo.



Es por eso que Shutterstock también está lanzando su Fondo de Colaboración, que se utilizará para pagar a artistas, fotógrafos y diseñadores cuando la compañía venda el contenido que subieron a Shutterstock a firmas como OpenAI para desarrollar modelos generativos de IA.



Es un movimiento significativo, la primera iniciativa importante del titular de una plataforma para reembolsar a los creadores de esta manera, pero también subraya las complicadas cuestiones legales y éticas que rodean a esta nueva tecnología.



Aunque el raspado o la compra de datos para entrenar a los generadores de arte de IA parece ser legal (cubierto por el uso justo), muchos expertos se preocupan por los desafíos y las complicaciones futuras.



Getty Images, por ejemplo, ha prohibido la venta de arte de IA en su plataforma por temor a que su incapacidad para registrar los derechos de autor de la producción de estos sistemas genere problemas de licencia para los clientes.



Cuando se le preguntó acerca de estos problemas, un portavoz de Shutterstock le dijo al portal especializado The Verge, que había "muchas preguntas e incertidumbre en torno a esta nueva tecnología, específicamente cuando se trata del concepto de propiedad", pero que la postura de la compañía es que "debido a que la generación de contenido de IA los modelos aprovechan la IP de muchos artistas y su contenido, la propiedad del contenido generado por IA no se puede asignar a un individuo y, en cambio, debe compensar a los muchos artistas que participaron en la creación de cada nuevo contenido”.



Esta es la razón por la que Shutterstock está prohibiendo el arte de IA cargado en su plataforma por terceros, porque no puede validar el modelo utilizado para crear el contenido, por lo que no puede estar seguro de quién es el propietario de los derechos de autor.



“Dada la naturaleza colectiva del contenido generativo, desarrollamos un modelo de compensación de ingresos compartidos donde los contribuyentes cuyo contenido estuvo involucrado en la capacitación de modelos generativos recibirán una parte de las ganancias de los conjuntos de datos y las descargas de todo el contenido generado por IA producido en nuestra plataforma”, un El portavoz de Shutterstock le dijo a The Verge.



Los contribuyentes recibirán una parte del valor total del contrato pagado por los socios de la plataforma. La parte que reciben los contribuyentes individuales será proporcional al volumen de su contenido y metadatos que se incluye en los conjuntos de datos adquiridos”.



Shutterstock dice que estos pagos se distribuirán cada seis meses e incluirán "tanto las ganancias de los acuerdos de datos como las regalías de las licencias genéricas en Shutterstock". La compañía no dio ninguna indicación de cuál podría ser un pago típico.

