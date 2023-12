Los recuentos con lo mejor del año no pueden faltar. En Tech Bit no podíamos quedarnos con las ganas de enlistar los lanzamientos en el mundo tecnológico más sobresalientes de 2023.

Por supuesto, los videojuegos no pueden faltar. Especialmente, porque a lo largo de los últimos 12 meses, los fanáticos de esta industria disfrutaron de varios títulos de algunas de las franquicias más populares.

En esta #SelecciónTechBit2023, te traemos cinco videojuegos que destacaron este año por su historia, jugabilidad y diseño. Cabe destacar que la lista no sigue ningún orden específico.

Leer también: Cómo conectar a Alexa a la televisión

Los mejores videojuegos de 2023

Super Mario Bros. Wonder

Plataforma: Nintendo Switch

La popular franquicia se renueva una vez más con este lanzamiento que, a simple vista, podría aparentar que replica la misma fórmula que la ha hecho tan famoso. En realidad, Super Mario Bros. Wonder, sí retoma el clásico juego pero lo adapta en una dinámica refrescante capaz de sorprender a los fanáticos más fieles.

La responsable es la Flor Maravilla. Este nuevo objeto crea un caos en el mundo de Super Mario que le aporta dinamismo e innovación. Fácilmente, puede sorprenderte y mantenerte en el asiento durante un par de horas mientras intentas salvar el Reino Flor.

Además, este título ganó la categoría de Mejor juego familiar en los Game Awards 2023.

Marvel’s Spider-man 2

Plataforma: PS5

Las secuelas siempre cargan con el gran peso de superar la primera entrega. Sin embargo, Marvel's Spider-man 2, bajo el desarrollador Insomniac Games, fue más allá de las expectativas al mostrar una propuesta creativa y dinámica con Peter Parker y Miles Morales como protagonistas.

El videojuego se destaca por la posibilidad de explorar una versión ampliada de Nueva York de Marvel. Igualmente, los fans han señalado como puntos a su favor el cuidado de los detalles, el mundo abierto y la manera en la que han retomado los cómics.

Alan Wake 2

Plataformas: PS5, PC, Xbox Series S/X

Remedy Entertainment presenta esta secuela con la inclusión de un nuevo personaje. Saga Anderson es una agente del FBI, que se aventura a la comunidad de Bright Falls para investigar las extrañadas desapariciones y asesinatos en el pequeño pueblo.

El videojuego lleva al terror a otro nivel con una dinámica de aventura y acción que involucra mundos paralelos y que seguramente te revolverá el estómago. No por nada obtuvo reconocimientos como Mejor dirección, Mejor dirección de arte y Mejor narrativa en los Game Awards 2023.

Baldur's Gate 3

Plataformas: PS5, PC, Xbox Series S/X

No podíamos completar este conteo sin la participación del considerado Juego del Año por los Games Awards 2023. Esta tercera entrega de la franquicia inspirada en Dungeons & Dragons promete horas de aventuras amoldadas a tu dinámica.

De la mano de Larian Studios, este videojuego de rol trasciende la experiencia de exploración al ofrecer un mundo completamente flexible, capaz de transformarse y expandirse sin perder su esencia con cada elección del jugador.

Eso sin olvidar que fue el título más premiado en la reconocida ceremonia de videojuegos tras coronarse en 6 categorías, incluida Juego del Año.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Plataforma: Nintendo Switch

Es imposible no pensar en Breath of the Wild al jugarlo. Sin embargo, Tears of the Kingdom impulsa la experiencia de mundo abierto con una dinámica sumamente intuitiva y dinámica.

Podrás construir toda clase de objetos que fácilmente explotarán tu creatividad e imaginación. Se trata de un videojuego que trasciende las expectativas y amplía los limites de la franquicia. Además de ser coronado como Mejor juego de acción y aventuras por los Games Awards 2023.

Leer también: 5 plataformas de trabajo remoto para generar ingresos extra

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters