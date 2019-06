Samsung Galaxy Fold 2 podría estar en camino

Uno de los teléfonos que ha llamado la atención este año es el Samsung Galaxy Fold, dispositivo de Samsung que incluye una pantalla plegable, que al cerrarse, queda con una forma rectangular. Aunque aún no ha salido el primer modelo, todo apunta a que la firma no se conforma con lo hecho hasta ahora y es que es muy probable que pronto llegue más información de un Samsung Galaxy Fold 2.



De acuerdo con el medio coreano ET News, los dispositivos Galaxy Fold serán una nueva familia de la marca, justo como sucede con los Galaxy Note, los Galaxy S o los Galaxy A, razón por la cual, Samsung podría estar preparando un nuevo dispositivo plegable. Se tratará de otro tipo y que podría llegar con el estilo concha o cartera con una pantalla de 6.7 pulgadas cuando esté desplegado, sin embargo, también tendría una segunda pantalla de una pulgada para revisar notificaciones o la hora.



Samsung files a patent for another foldable smartphone which will have a bigger display when folded. The device is the alleged Galaxy Fold 2 which might be launched next year.#Samsung #SamsungGalaxyFold2 pic.twitter.com/zeoSTWQqpz

— Mukul Sharma (@stufflistings) 25 de junio de 2019