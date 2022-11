Sacerdote abandona a los novios en el altar porque no quiere ser filmado

Un hecho insólito ocurrió en la capilla de Guadalupe perteneciente a La Unión. Es que, en medio de una misa de casamiento, el sacerdote decidió abandonar a los novios en plena ceremonia. ¿El motivo? Se puso nervioso cuando notó que todas las cámaras estaban apuntadas hacia él y explicó que no quería ser filmado.

La reacción de cura no tardó en volverse viral en las redes sociales. En TikTok el extraño suceso no para de sumar reproducciones. Es que nadie a podido creer lo que ha hecho en el medio de un acontecimiento tan importante para dos personas que solo querían dar el sí quiero. Uno de los primeros en quejarse fue el camarógrafo del evento.

“Voy a reportar eso, yo me encargo, eso que hizo no está bien. Le falta humildad, no está Dios en su corazón”, sostuvo quien estaba a cargo de la filmación. Incluso, señaló que jamás en sus años de carrera había atravesado por algo semejante. “Dejó a mis clientes a medias”, aseguró indignado con lo que le tocó vivir a él y a los novios que no paraban de llorar ya que no entendían muy bien qué era lo que pasaba en verdad.

Sin embargo, el sacerdote encontró una excusa. Culpó al camarógrafo y al fotógrafo por todo lo sucedido. Tras varios minutos de incertidumbre para los asistentes, el cura terminó por regresar a la misa luego de 20 minutos. Ya a esas alturas todo era un caos, la pareja seguía en plena crisis de llanto y los invitados iban por el mismo camino.



“Todo fue provocado por el señor fotógrafo, yo en ningún momento le falté al respeto a las personas. Todo fue azuzado por él, quien se aferró a realizar su trabajo impidiendo el mío. Fue muy prepotente y grosero dentro del templo, nunca contesté y terminé lo que tenía que hacer”, dejó en claro el sacerdote.