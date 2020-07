Reino Unido probará uso de scooters eléctricos para la nueva normalidad

En algunos países del mundo ya se están retomando las actividades luego de la contingencia ocasionada por el coronavirus Covid-19. Sin embargo para evitar una nueva ola de contagios hay que mantener algunas medidas de seguridad y en términos de transporte, una opción es optar por nuevas alternativas como los scooters electrónicos que comenzarán a probarse en el Reino Unido.

Hay espacios que pueden significar más riesgos que otros cuando se trata de movilidad en la nueva normalidad es por ello que, de acuerdo con el plan publicado por parte del Departamento de Transporte del Reino Unido, se están acelerando y ampliando las pruebas de servicios de scooter electrónico en un intento de impulsar un reinicio seguro y "verde" de los viajes locales.

Esta opción no solo representa una alternativa económica y amigable con el medio ambiente sino que está destinada a responder la demanda de transporte público de manera que se mantenga el distanciamiento social en el país.

Como reporta The Next Web, los denominados e-scooters podrían comenzar a aparecer en las calles del Reino Unido a partir de la próxima semana y su regulación será la misma que ya se aplica a los servicios de bicicletas eléctricas compartidas pues, señalan las autoridades del país, son muy similares dada su velocidad, tamaño y visibilidad en el camino.

Lo anterior quiere decir que los scooters eléctricos no podrán ser conducidos en las baquetas y solo pueden ser manejados a una velocidad máxima de unos 25 kilómetros por hora. Asimismo se recomienda a los usuarios que usen cascos aunque, al igual que al andar en bicicleta, no es un requisito legal.

Pero cabe aclarar que el uso de este medio de transporte tampoco es tan simple. De acuerdo con la legislación del Reino Unido, para poder utilizar este tipo de dispositivos se tienen que cumplir algunos criterios por ejemplo el tener una licencia para manejar automóvil, motocicleta o ciclomotor permanente o provisional, y tener más de 16 años.

Para asegurar que se cumpla con el requisito anterior, los proveedores del servicio están obligados a solicitar y realizar una captura digital con los detalles de la licencia de los usuarios además de completar algunos datos personales antes de autorizar el uso del scooter.

Entre las compañías que comenzarán a ofrecer esta opción de transporte está Dott que ofrece a los pasajeros algunos seguros en caso de accidentes y que, de acuerdo con algunos reportes, ha resultado ser una buena alternativa pues, de los más de 2 millones de viajes que ha registrado, solo ha recibido 14 reclamaciones en Francia, Bélgica e Italia.

Estarán a prueba

Las autoridades del Reino Unido aún están realizando pruebas de este servicio. Según ha dado a conocer la BBC por ahora unas 50 autoridades locales han expresado su interés en probar este esquema de movilidad. Entre ellos, se espera que la ciudad de Middlesbrough ponga los scooter eléctricos a disposición de los usuarios a partir de la próxima semana.

Y es que esta no es una introducción permanente de la tecnología de transporte, solo se trata de pruebas más extendidas que se llevarán por alrededor de un año para conocer la respuesta de los ciudadanos ante la alternativa pues, en otros países, se ha comprobado que los scooters no siempre son sencillos de utilizar y terminan ríos, muelles y otros lugares en donde no deberían estar lo que genera molestias y estorbos.

Asimismo, las autoridades de transporte esperan que las regulaciones impuestas eviten que una gran cantidad de e-scooters de baja calidad "inunden las calles".

También buscarán lograr que las personas cierren los dispositivos y los estacionen en lugares adecuados pues, se ha comprobado que cuando los usuarios no son dueños de los equipos, les importa poco en dónde los dejan lo que, por ejemplo, ha levantado alertas por parte de activistas de concientización sobre la discapacidad.