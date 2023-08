Recibir una llamada spam es una experiencia que la mayoría de personas con un celular ha tenido alguna vez en su vida. Atender una o dos entre largos períodos de tiempo no suele ser un problema, pero cuando son continuas se vuelve molesto y preocupante.

No contestar podría parecer la opción más viable, pero no siempre podemos reconocer qué es o no spam, y en el proceso podemos perder comunicación con alguien importante.

¿Cansado de las llamadas spam? Así puedes bloquearlas

Las llamadas spam se pueden convertir en un gran inconveniente que parece no tener solución. Pero en realidad hay una forma muy práctica para deshacerte de ellas.

Para evitar más molestias a tu vida cotidiana, Google y Apple recomiendan el bloqueo de este tipo de llamadas. Hacerlo es más fácil de lo que parece.

Si tu dispositivo es Android, debes abrir la aplicación de “Teléfono”, es decir, la que tiene la imagen del auricular de un teléfono fijo. Después ubica los tres puntos verticales, da clic y selecciona “Configuración”. Ahora elige “Filtro de llamadas y spam” y activa la opción “Filtrar llamadas spam”.

También puedes hacerlo manualmente. Si recientemente atendiste una llamada no deseada solo debes abrir la aplicación de "Teléfono", seleccionar la opción de “Recientes”, presionar aquella que quieras etiquetar bajo esa categoría y elegir la opción “Bloquear/marcar como spam”.

El proceso es un poco similar en iOS. Si cuentas con la versión 13 y posteriores, la alternativa es “Silenciar números desconocidos”. Para ello, debes abrir “Ajustes”, seleccionar "Teléfono", deslizarte hacia abajo hasta encontrar la opción y dar clic en ella.

Sin embargo, al activarla solo podrás recibir exclusivamente llamadas de tu lista de contactos, en recientes y de sugerencias de Siri. Por lo que debes asegurarte que todos los números que consideres importantes deben estar registrados previamente en tu celular antes de realizar esta acción.

Cuando se bloquea la llamada, se enviará directamente al buzón de voz y podrás consultarlas directamente en tu lista de recientes.

Otra forma de deshacerte de las llamadas spam

Los dispositivos Android tienen activado automáticamente la opción de "Identificador de llamadas", por lo que en algunos de los casos puedes obtener previamente alguna información sobre el número que está marcando.

El identificador te permitirá conocer nombres de empresas y servicios, por lo que será más sencillo reconocer si se trata de una llamada spam o no.

Cómo saber si una llamada perdida es fraude o spam

Apple, por su parte, sugiere en su Centro de ayuda el uso de una aplicación externa como una segunda alternativa. Para ello solo debes elegir alguna en Apple Store. Cuando termines de descargarla, abre “Ajustes” y selecciona “Teléfono”. Ahora da clic en “Bloqueo e identificación de llamadas”, después en “Editar” y acomoda las apps en el orden que mejor te parezca.

