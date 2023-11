Actualmente la mayoría de las personas contamos con un correo electrónico o incluso con más de una cuenta, ya que en ciertos casos una instancia educativa o quizá el lugar donde trabajamos nos otorgan una, pues tener una dirección de email ayuda a agilizar varios procesos al momento de compartir contenidos o crear usuarios en diversas plataformas. Sin embargo, si tienes una en Gmail debes saber que Google próximamente eliminará varias de estas.

Google dio a conocer por medio de su portal de Ayuda de Cuentas que a partir del próximo 1 de Diciembre pondrá en práctica una de sus políticas que implica la eliminación de diversas cuentas que se hayan registrado. A continuación vamos a decirte para quiénes aplica y, en su caso, qué es lo que tienes que hacer para que tu mail continúe activo, así que es fundamental que recuerdes con precisión tu correo y contraseña.

Estas cuentas eliminará Google

La política de Cuentas Inactivas consiste en que la empresa puede eliminar una cuenta de Gmail que no ha sido utilizada por un tiempo determinado. En este caso, Google explicó en su portal de ayuda a usuarios que los correos que cumplan con dos años de inactividad serán eliminados el próximo 1 de Diciembre, y al borrarlos también será eliminará toda la información y datos que contengan.

Probablemente existan muchos usuarios que estén alarmados por su cuenta ya que posiblemente no la usen con frecuencia. Pero es importante que sepas que si tu mail ha permanecido inactivo pero te lo proporcionó una instancia educativa o te dieron ese correo electrónico en tu trabajo, no corres ningún riesgo ya que no podrá ser eliminado debido a que la política de Google solo permite borrar aquellos correos personales que fueron registrados de forma individual por un usuario.

“Esta política se aplica a tu Cuenta de Google personal. No se aplica a ninguna cuenta de Google que se haya configurado para ti a través de tu trabajo, institución educativa o alguna otra organización”, puntualizó el portal.

¿Qué hacer para que Google no elimine mi cuenta por inactividad?

Si aún consideras que tu cuenta de correo electrónico corre el peligro de ser eliminada, te contamos cuáles son los pasos que debes realizar para que esto no suceda. Aunque si no recuerdas la última vez que ingresaste, debes saber que si tu cuenta ha estado inactiva por dos años, el mismo centro de apoyo de Google te enviará una notificación de que tu mail está en peligro, aviso que llegará al correo electrónico en riesgo y a algún otro que tengas como respaldo.

Finalmente te compartimos que acciones como usar Google Drive, leer o enviar un correo, mirar un video en YouTube, compartir una foto, descargar una aplicación o usar el buscador de Google utilizando una cuenta de Gmail son consideradas como pruebas de que un perfil está activo por lo que podrás seguir utilizándolo sin problema.

