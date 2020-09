PS5 llega el 12 de noviembre a México, este es su precio

Será el próximo 12 de noviembre cuando se ponga a la venta el PlayStation 5, según reveló Sony en una conferencia de prensa virtual realizada hace unos momentos. México será de los primeros países en los que se ponga a la venta y su precio para el mercado nacional será de 13 mil 999 pesos en su versión regular con lector de discos, mientras que la Digital Edition valdrá 11 mil 499 pesos.

“Este es un momento verdaderamente emocionante para todos nosotros en PlayStation. En los últimos meses, hemos podido mostrarte un vistazo de los nuevos e impresionantes juegos que se están creando para PlayStation 5, aprovechando las capacidades únicas de la consola para ofrecer una carga ultrarrápida, una mayor inmersión y una generación completamente nueva de experiencias. Y estamos emocionados de que el momento para que experimentes estas nuevas y valientes aventuras está casi aquí”, dijo Jim Ryan, Presidente y director ejecutivo de Sony Interactive Entertainment.

De este modo, Sony confirmó que a partir del 12 de noviembre, PS5 estará disponible en siete mercados clave: Estados Unidos, Japón, Canadá, México, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur. El lanzamiento global continuará el 19 de noviembre con lanzamientos en el resto del mundo, incluidos Europa, Oriente Medio, América del Sur, Asia y Sudáfrica.

“La edición digital de PS5 estará disponible por un precio de venta recomendado (PVP) de $ 399,99 / ¥ 39,980 / € 399,99 (MSRP), y la PS5 con una unidad de disco Blu-ray Ultra HD estará disponible por un PVP de $ 499,99 / ¥ 49,980 / € 499,99 (precio de lista sugerido por el fabricante). Los pedidos anticipados estarán disponibles a partir de mañana en minoristas selectos, así que consulte con su minorista local”, divulgó Sony en su sitio de internet.

Lee también: Qué necesita tu TV para jugar al máximo con la Xbox Series X y la PlayStation 5

Nuevos videojuegos y accesorios

También se confirmó que con la llegada de esta nueva consola disponibles los juegos Devil May Cry 5 Edición especial (Capcom), Final Fantasy XVI (Square Enix), Five Nights at Freddy's Security Breach (Steel Wool Studios y ScottGames), Legado de Hogwarts (Juegos de Warner Bros.) y un nuevo título de God of War (Santa Monica Studio).

Otros títulos ya anteriormente confirmados son Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Call of Duty Black Ops: Cold War y Demon's Souls se lanzarán junto con la consola.

También estarán disponibles nuevos accesorios entre los que están:

-Controlador inalámbrico DualSense (independiente): 69.99 dólares estadounidenses (USD)

-Auriculares inalámbricos PULSE 3D con soporte de audio 3D y micrófonos duales con cancelación de ruido USD 99.99

-Cámara HD: con lentes duales de 1080p para que los jugadores se transmitan a sí mismos junto con sus momentos de juego épicos USD 59.99

-Media Remote: para navegar por películas y servicios de transmisión con facilidad US 29.99

-Estación de carga DualSense : para cargar cómodamente dos controladores inalámbricos DualSense US 29.99