Yoda bebé o Baby Yoda ha invadido las redes sociales con su ternura, pero sobre todo, con los divertidos memes que sin duda nos han causado muchas sonrisas.

Yoda bebé tuvo su aparición en la última entrega de Star Wars, The Mandalorian, disponible en Disney Plus, plataforma la cual se cree estará disponible en México en 2020. De acuerdo con Space, en la película, Yoda bebé es conocido como The Child y es una versión tierna de el Maestro Jedi que jugó un papel importante en la saga de Star Wars.

Space explica que este adorable personaje, aunque parezca un bebé, tiene 50 años y grandes poderes.

Estos son algunos de los mejores memes de Yoda bebé:



Te sentías culpable cuando pasaba...



Para los que tienen un lomito en casa.



Sí, muchos sí lo hacíamos, y claro que nunca adivinábamos.



Dos gotas de agua, son como.



Cuando tu mamá te pide ir a la tienda...