¿Por qué se celebra el Día de Star Wars el 4 de mayo?

Este 4 de mayo se celebra el llamado Día de Star Wars, debido a la similitud del sonido al pronunciar la fecha en inglés “May the fourth” y la famosa frase de la saga “May the Force be with you” traducida al español como "Que la fuerza te acompañe".



¡Hoy es el día! Como celebración del #StarWarsDay reunimos a un grupo de artistas de todo el mundo y estas ilustraciones de toda la Saga Star Wars que podrán encontrar en @DisneyPlusLA son el resultado :. #MayThe4thBeWithYou. (1/6) pic.twitter.com/H4SRboxCew — Star Wars (@StarWarsLA) May 4, 2021

El Star Wars Day surgió a partir de una publicación en el London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de la nota “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations” con la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su nombramiento como primera ministra del país.

Esta frase es la que daría lugar al juego de palabras entre la fecha y la icónica frase que caracteriza al filme “Star Wars: Episode IV - A New Hope” estrenado el 25 de mayo de 1977.

Sin embargo, la frase se popularizó hasta el 2011, año en el que se festejó por primera vez el Star Wars Day en el festival de cine Toronto Underground Cinema.



No es un día de festejos si no hay sorpresas. Feliz #StarWarsDay para todos. ¿Cuál de todos estos estrenos van a ver primero en @DisneyPlusLA? #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/CK5xbBn9nO — Star Wars (@StarWarsLA) May 4, 2021

Desde entonces este es un día para recordar la historia de George Lucas que ha derivado no sólo en una lista larga de películas y programas de televisión, figuras de acción, juguetes y videojuegos, entre otros, sino que también es sinónimo de toda una cultura alrededor de ella donde la búsqueda del equilibrio entre el bien y el mal es la constante.

Con el tiempo, el 5 de mayo empezó a tomarse como fecha de celebración de “La venganza de los Fifth” en referencia a otra de las películas de la saga “Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith”, en la que en la que se honra a esta raza que representa a los seguidores del Lado Oscuro, los enemigos naturales de los Caballeros Jedi.

sg