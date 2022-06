Por qué debes reiniciar tu celular frecuentemente

El celular es nuestro dispositivo más importante. Todos los días, y prácticamente todo el tiempo, lo utilizamos para tareas tan simples como saber la hora o ponernos en contacto con nuestros amigos. Es por ello que la mayoría de las personas procura mantenerlo siempre con batería para que nunca se apague. Lo que pocos saben es que es buena idea reiniciarlo frecuentemente.

En otras ocasiones te hemos dicho que, según los especialistas en tecnología, lo mejor para la batería de los celulares es no dejar que llegue hasta al 100% de carga, pero tampoco conectarlo cuando ya se ha agotado por completo. Pero eso no quiere decir que debas procurar que nunca se apague.

Reiniciar el celular te llevará solo unos minutos y con esa acción puedes mejorar su rendimiento, a continuación vamos a explicarte las razones.

Reiniciar tu celular para solucionar una falla

Todos lo sabemos, una de las costumbres más comunes cuando se trata de solucionar una falla en algún dispositivo es forzar su apagado. Seguramente lo has intentado y has tenido buenos resultados pues esta acción permite al sistema reiniciarse y, en algunos casos, ignorar el problema.



Imagen: Pixabay

No obstante, en los dispositivos actuales puede que no sea la mejor idea. La razón es que, como explica Telcel, puede que de momento veas que tu celular vuelve a funcionar de manera normal, pero la falla no desaparecerá pues los nuevos smartphones dejan las aplicaciones trabajando en segundo plano incluso, si reinicias el celular.

Lo mejor, si sigues teniendo problemas, es que lo lleves a revisión, quizá solo se trata de una falta de memoria que puedes solucionar con la nube o un dispositivo de almacenamiento externo.

Reiniciar para liberar memoria RAM

Durante su funcionamiento, tu celular realiza una serie de procesos que van dejando datos, mismos que se almacenan en la memoria RAM, el espacio donde se guardan de manera temporal todos los programas y procesos de ejecución.

Cuando se reinicia el teléfono la memoria RAM tiene un pequeño descanso, lo que puede ayudar que funcione de manera más rápida.

No obstante vale la pena hacer una aclaración, la mayoría de los modelos de última generación tienen la capacidad de saber cómo y cuándo liberar memoria RAM de manera automática, así que el apagado no es necesario.

Reiniciar para solucionar problemas con la red

Como explica la compañía T-Mobile, cuando reinicias el teléfono lo obligas a volver a conectarse a las redes lo que puede ayudar a solucionar problemas de conectividad.



Imagen: Pixabay

El reinicio es obligado

Si no quieres darte el tiempo de reiniciar el teléfono por las razones anteriores la realidad es que, de cualquier manera estarás obligado a hacerlo con cierta frecuencia.

Cada cierto tiempo las compañías de sistemas operativos, como Google, Apple y Huawei, realizan una serie de actualizaciones para mejorar el funcionamiento, agregar características u ofrecer mayor seguridad, cuando eso sucede los dispositivos se reinician durante la instalación, así que este proceso sucede de manera regular aunque no lo hagas manualmente.

La parte negativa de reiniciar el celular frecuentemente

Como ya mencionamos reiniciar el celular con la intención de que las apps dejen de consumir recursos no es una solución. Lo que es más, si alguna tiene algún problema, este volverá a presentarse por lo que, a menos que realmente la necesites, lo mejor será desinstalarla.

Por otro lado, si bien reiniciar el teléfono no lleva mucho tiempo, de acuerdo con Samsung, si tu intención es ahorrar algo de batería, obtendrás un efecto contrario pues tu celular gasta recursos para volver a arrancar.

