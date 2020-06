Pokémon Unite, el nuevo juego de la franquicia al estilo League of Legends

#Gamers

La última aventura de Pokémon es un juego de estrategia en tiempo real basado en equipos llamado Pokémon Unite. El juego está siendo desarrollado por los Estudios TiMi de Tencent, el mismo estudio detrás de juegos masivos en línea gratuitos como Honor of King y Call of Duty: Mobile.

Leer también: 9 novedades anunciadas en el WWDC 2020 de Apple

El juego se parece mucho a los videojuegos multijugador de arena de batalla en línea (Multiplayer Online Battle Arena o MOBA), particularmente a League of Legends, con equipos de cinco luchando entre sí y subiendo de nivel en el transcurso de un partido mientras completan objetivos.

El mapa de recuerda incluso a los juegos de estrategia de equipo existentes. Será un juego gratuito tanto para Nintendo Switch como para dispositivos móviles, con juego cruzado para multijugador.

Leer también: Terminan producción de Oculus Go, ya no más visores VR baratos

Las noticias de hoy coronan un período ocupado para la franquicia Pokémon. La semana pasada se lanzó la primera gran expansión de Pokémon Sword and Shield , junto con los anuncios de New Pokémon Snap for the Switch, Pokémon Café Mix (que está disponible hoy) y un juego AR para ayudar a los niños a lavarse los dientes.