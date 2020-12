Cada cierto tiempo las plataformas digitales realizan cambios en sus términos de uso y avisan a los usuarios para que den su autorización y puedan seguir utilizando sus servicios. Al parecer WhatsApp está por actualizar sus condiciones y pronto podría enviarte un mensaje para que los aceptes, de lo contrario, no tendrás acceso a tus chats.

Una vez más es el sitio especializado en la aplicación de mensajería WABetaInfo la que descubrió este posible cambio en sus políticas de servicio. El sitio explica que WhatsApp ha lanzado recientemente nuevas actualizaciones para Android (versión web 2.20.206.19 ) e iOS (2.20.130 en la App Store) mismas que cuentan con una nueva función que permitirá a la compañía llevar información específica a todos sus usuarios.

Bajo el nombre “Nuevos términos de servicio” que, de acuerdo con el portal comenzarán a aplicar a partir del 8 de febrero de 2021, se trata de una herramienta de anuncios en la aplicación que, si cuentas con las versiones que te mencionamos arriba, ya está activa, solo que no te has dado cuenta de su existencia porque no sabemos cuándo se utilizará.

De hecho, la posibilidad de que la aplicación use esta herramienta para notificar sus nuevos términos de servicio por ahora es solo un rumor. Lo que es más, WhatsApp también podría utilizar su nuevo banner de anuncios para muchas otras notificaciones. Aunque, lo que está quedando claro, al menos por ahora, es que no se usarán con fines publicitarios.

¿Cómo funcionará?

Una vez que esté habilitada la función, de acuerdo con WABetaInfo, se desplegará una nueva ventana a través de la cual la plataforma propiedad de Facebook hará llegar anuncios específicos a sus usuarios.

Esos anuncios no se enviarán en forma de chat, sino que aparecerán como un banner en la aplicación. Cuando el usuario le de clic, la app lo podría redirigir a sitios web externos o bien pedir alguna acción específica del usuario.

A continuación puede ver una captura de pantalla de cómo se verá una notificación de este tipo:

Si la primera vez que se utilice la herramienta es para actualizar los términos de servicio se espera que aparezca un botón para aceptar y otro para eliminar la cuenta, además de alguna opción para ir al portal oficial de la plataforma y tener todos los detalles de los cambios.

No se sabe cuáles podrían ser exactamente las nuevas políticas. No obstante, según las capturas de pantalla que se han publicado, una de ellas hace referencia al servicio de WhatsApp y a la manera en que la app procesa los datos de los usuarios.

Otro, al parecer estará relacionado con cómo las empresas podrán usar los servicios y servidores de Facebook para almacenar y gestionar las conversaciones de WhatsApp con sus clientes.

Esperaremos unas semanas para confirmar esta información.