Mira los lanzamientos de Ubisoft y obtén gratis Watch Dogs 2

Puede que el E3 se haya cancelado este año debido al coronavirus Covid-19, pero ello no significa que los estudios de videojuegos no tengan anuncios y promociones que hacer y Ubisoft está sorprendiendo a los gamers con una copia gratuita de Watch Dogs 2.

La compañía anunció que el próximo 12 de julio llevará a cabo su evento Ubisoft Forward en el cual presentará sus nuevos títulos.

Sin embargo, lo que más está llamando la atención de su anuncio es que los jugadores solo tendrán que ver la transmisión de Ubisoft Forward luego de haber iniciado sesión en su cuenta de Uplay para obtener una copia gratuita Watch Dogs 2 de 2016, un juego centrado en la piratería.

La mala noticia para los jugadores de consola es que esta oferta aplica solo para una copia del título para PC.

Si te interesa acceder a esta promoción considera que, como tú, seguramente miles de usuarios más estarán buscando la oferta por lo que es probable que el servicio de Uplay llegue a presentar algunos errores razón por la cual Ubisoft también subirá la transmisión en vivo a YouTube y Twitch, el problema es que no está claro si a través de estas plataformas podrás asegurar tu copia gratuita de Watch Dogs 2.

Los lanzamientos

Lo que se ha adelantado hasta ahora es que en Ubisoft Forward se hará la presentación Splinter Cell. Aunque es muy probable que a compañía de videojuegos realice algún anuncio sorpresa. También se dice que se realizarán trivias entre los espectadores para que puedan ganar otros títulos.

Un anuncio más que se está esperando es el lanzamiento de juegos para las consolas de última presentación que saldrán a la venta este año, es decir la PS5 y Xbox Serie X.

El evento Ubisoft Forward comenzará el domingo 12 de julio con un pre-show a las 11 am PDT, es decir a la 1 pm de la Ciudad de México, mientras que el espectáculo principal comenzará una hora más tarde.

En este video puedes ver una serie de predicciones para el evento de Ubisoft

Crece demanda de videojuegos

No es de sorprender que, a pesar de la cancelación del E3, las compañías no estén deteniendo sus lanzamientos pues para muchos mantenerse alejados del Covid-19 significó estar en casa y jugar videojuegos.

De acuerdo con un informe de la consultora NPD, el primer trimestre de 2020 fue muy bueno para las empresas de videojuegos pues, debido a que millones de personas se quedaron en casa, las ventas relacionadas con esta industria crecieron.

El estudio detalla que en Estados Unidos las ventas de videojuegos alcanzaron un récord de 10.86 millones de dólares entre enero y marzo de este año. La cifra anterior representa un incremento de 9% con respecto al 2019.

Las ventas de contenido de videojuegos alcanzaron los 9.58 millones de dólares en el primer trimestre, un 11% más que el año anterior. Estas ganancias corresponden al contenido para consolas y PC, el gasto en móviles y suscripciones, así como en las categorías de accesorios.

La consultora también reporta que juegos como Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, DOOM Eternal, Dragon Ball Z: Kakarot, Fortnite, Grand Theft Auto V, Minecraft, MLB The Show 20 y NBA 2K20 fueron algunos de los títulos con mejor rendimiento del primer trimestre.

Precisamente debido al éxito de estos títulos es que algunas marcas se han visto más beneficiadas que otras. Por ejemplo, las ventas de Nintendo Switch ayudaron a compensar las pérdidas de otras plataformas que habrían afectado las cifras totales de la industria. Así, el mercado general de hardware de videojuegos aumentó 2% en el trimestre. Mientras que las ventas de accesorios que incluyen gamepads, auriculares, estuches y otros periféricos aumentaron 1%.