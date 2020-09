Microsoft adquiere ZeniMax, será dueña del estudio de juegos detrás de Doom y Fallout

A semanas del lanzamiento de sus nuevas consolas, la Xbox Series X y la Xbox Series S, Microsoft acaba de sorprender a la industria con la compra de ZeniMax Media, la empresa matriz de Doom así como del estudio de Fallout, Bethesda Softworks, considerado uno de los mayores editores de videojuegos independientes en funcionamiento.

En una transacción de 7 mil 500 millones de dólares la adquisición le da a Microsoft el control de los próximos juegos del estudio. Asimismo, la empresa dio a conocer que los futuros juegos de Bethesda, incluido Starfield, se lanzarán en Xbox Game Pass el día que lleguen a Xbox o PC.

Esta adquisición también eleva la lista total de estudios internos de la compañía a 23. Y es que puede que el nombre de ZeniMax no te suene mucho pero para que te des una idea de la importancia de esta transacción basta decir que los estudios que posee están detrás de algunas de las franquicias más grandes en la historia de los videojuegos. Eso incluye id Software (Doom, Quake), Arkane Studios (Dishonored, Prey), Tango Gameworks (The Evil Within) y Bethesda Game Studios (The Elder Scrolls, Fallout).

Por otra parte, el director de Xbox, Phil Spencer, dijo que la relación entre Microsoft y los estudios de ZeniMax siempre ha sido cordial y que a partir de este trato se agregarán varios títulos de Bethesda a Xbox Game Pass para jugadores de consola y PC en los próximos meses. “Hoy es un día especial, ya que damos la bienvenida a Xbox a algunos de los estudios más exitosos de la industria de los juegos. Estamos encantados de anunciar que Microsoft ha firmado un acuerdo para adquirir ZeniMax Media, empresa matriz de Bethesda Softworks”, dijo Spencer.

Microsoft también dijo que Bethesda mantendrá su liderazgo actual. Al respecto el jefe de marketing de Bethesda, Pete Hines, escribió en un comunicado: “Todavía estamos trabajando en los mismos juegos que estábamos ayer, hechos por los mismos estudios con los que hemos trabajado durante años, y esos juegos serán publicados por nosotros”. cabe decir que Bethesda es uno de los desarrolladores de juegos privados más grandes y aclamados por la crítica que cuenta con alrededor de 2 mil 300 personas en todo el mundo.

Sin embargo, las compañías no han confirmado cómo esto podría afectar el lanzamiento de futuros juegos específicos de Bethesda en diferentes plataformas pues, por ejemplo, el juego Arkane Deathloopse se había anunciado previamente como exclusivo para PlayStation 5 y PC. En ese sentido también vale la pena hacer notar que Microsoft pronto será el dueño del editor detrás de un par de títulos exclusivos de PlayStation: Ghostwire: Tokyo de Tango Gameworks y Deathloop de Arkane.

Se espera que el acuerdo se complete en la segunda mitad de 2021, pues hay que decir que aún está sujeto a la aprobación regulatoria.

Nuevas X Box

El anuncio de hoy agrega interés a las nuevas consolas que Microsoft lanzará en noviembre y de las cuales ya conocemos características y precios.

La Xbox Series S tendrá un precio en México de 8 mil 499 pesos. Este modelo podrá correr los juegos a 120 fps (cuadros por segundo), además de alcanzar una resolución de hasta 1440p. Es compatible con tecnología de trazado de rayos DirectX, sombreado de velocidad variable y su frecuencia de actualización, aseguran, brindará una latencia ultrabaja.

La Series X, la Xbox más pequeña de la historia, también incluirá compatibilidad con streaming multimedia 4K e incluso escalado 4K para juegos, aunque no ofrecerá esta calidad de manera nativa.

La consola llegará en color blanco con un gran círculo negro en la parte superior que corresponde a una toma de aire, además de una segunda rejilla de ventilación en la parte alta. En el costado derecho de la consola se ve un puerto USB y se confirma la falta de bandeja para discos, es decir que la Xbox Series S será completamente digital.

A su vez, la Xbox Series X, su nuevo modelo de consola más grande y potente tendrá un precio en México de 13 mil 999 pesos.