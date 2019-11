México: segundo mercado más importante en eCommerce: estudio

México es uno de los principales mercados en compras a través de dispositivos móviles, sólo por debajo de India, al mostrar que 57% de los consumidores prefiere comprar a través de dispositivos portátiles, en comparación con la cifra mundial promedio de 43%, y el 51% de usuarios que utilizaPayPal como método de pago para compras en línea.

Ante esto, 60% de los comercios afirma que ya están optimizados para recibir pagos en línea, muy cerca de la cifra promedio de 63% de los otros mercados, y 2 de cada 5 comercios afirman que las compras a través de móviles son una prioridad; de acuerdo con el estudio “Panorama del mCommerce en México” comisionado a Ipsos por PayPal.

El estudio, aplicado en 11 mercados mundiales, tuvo la participación de aproximadamente 22 mil consumidores y 4 mil 603 directivos o propietarios de negocios para conocer el panorama del comercio móvil.

Leer también: Movistar usará la red de AT&T

Mientras el 78% del total de encuestados utiliza dispositivos móviles para hacer sus compras, sólo el 63% de los comercios está optimizado para visualizarse en smartphones o tabletas. En México, por ejemplo, el 42% de los negocios considera que optimizar sus sitios para móvil es una prioridad a un plazo de 12 meses.





Uso de dispositivos y preferencias

De acuerdo con el estudio, 91% de los consumidores mexicanos compra en línea, ligeramente debajo del promedio mundial de 95%. De los participantes en el estudio, 57% prefiere comprar a través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes y tabletas, lo que ubica al mercado mexicano dentro del top 3, seguido de computadoras de escritorio o laptops con un 33%, y Smart TVs y consolas de videojuegos con 27% y 23%, respectivamente.

Respecto a la frecuencia; 55% de los consumidores mexicanos compra en línea al menos una vez por semana, un 25% compra varias veces a la semana y 9% lo hace varias veces al día. Las categorías más populares para compras en línea desde dispositivos móviles son ropa y accesorios seguidos de los pagos a servicios y en tercer lugar, comida y bebida. El consumidor mexicano gasta un promedio de mil 700 pesos al mes a través de un dispositivo móvil.

A nivel mundial las mujeres encuestadas lideran las compras móviles en línea con un 48%, en contraste con el 39% de hombres. Respecto a los lugares donde suelen hacer compras, 19% de ellas afirma que lo hace en el trabajo mientras que un 26% de los hombres asegura lo mismo. Los hombres son más asiduos a pagar por medio de apps móviles ya que un 43% las utiliza una vez a la semana, en comparación con un 35% de las mujeres.

Para el 50% de los comercios, asegurar la privacidad de la información de sus clientes e introducir nuevas tecnologías es lo más importante. Los tópicos prioritarios en un plan a 12 meses son: privacidad de la información del cliente (53%), introducción de nuevas tecnologías digitales para mejorar la experiencia del cliente (52%) y la seguridad de los sistemas tecnológicos o informáticos (46%).

Leer también: Ser youtuber es algo que requiere talento profesional

Algunas de sus preocupaciones generales son la competencia de las grandes compañías (39%), el estado de la economía local (45%) y la seguridad de los sistemas tecnológicos o informáticos (46%).



Las experiencias de compra desde móviles

75% de los consumidores mexicanos busca productos o servicios en la web diariamente en comparación con el promedio mundial de 56%. Los millennials tienen el mismo hábito (79%), lo que coincide con ciertos comportamientos que indican que esta población frecuentemente lleva consigo su celular la mayor parte del tiempo ya que lo ven como una importante conexión con el mundo. En cuanto a sus hábitos de compra, el 18% afirma hacer compras desde sus smartphones estando físicamente en las tiendas, 17% cuando sale con amigos y sólo un 9% hace compras móviles de forma espontánea.

Un dato curioso respecto a los hábitos de la población mexicana encuestada en general es que un 28% de las personas que compra desde móviles, lo hace al final del día cuando están revisando sus teléfonos celulares en su cama.

El 54% de los compradores en línea encuestados piensa que utilizar un dispositivo móvil les ahorra tiempo, 52% encuentra muy fácil pagar a través de sus teléfonos inteligentes o tabletas y 49% halla muy fácil utilizar estos dispositivos para hacer compras.

En contraparte, se identificaron algunas barreras en la interacción con los comercios desde los dispositivos móviles: seguridad o problemas de confianza (56%), falta de información de los productos (41%) y poca velocidad de carga en las páginas (40%). El 46% de los compradores móviles en Brasil y 41% de los compradores móviles en México coinciden en que la falta de información disminuye la probabilidad de que interactúen con un comercio desde un dispositivo móvil, esto en comparación con un 32% promedio mundial.

Leer también: TikTok, tu nueva red social favorita

Más de la mitad de los encuestados (55%) ha abandonado una compra desde su smartphone o tableta, las dos principales razones son: 26% por temas de seguridad y 25% porque su método de pago favorito no estaba disponible. Otro punto interesante para los comercios es que un 16% de los encuestados mexicanos ha dejado productos en el carrito para esperar una oferta. Esto es más común entre jóvenes de 18-34 años, con un 17%.



Métodos de pago

Las tarjetas de débito son el método de pago más utilizado (62%) para compras móviles, seguido por PayPal (51%) y tarjetas de crédito (41%). Dentro de los principales métodos de pago en línea, que los comercios encuestados aceptan se encuentran tarjetas de débito, crédito, PayPal y transferencia bancaria (SPEI).

La cifra de pagos a través de apps es ligeramente más alta en México que en los mercados clave, con 97% de compradores mexicanos en comparación con un 90% de compradores en el promedio mundial. Un 43% de los encuestados mexicanos hace compras o pagos semanales por medio de estas aplicaciones. Pagos de servicios (45%) y ropa y accesorios (44%) son las categorías más comunes en las que los encuestados pagaron a través de alguna app en los seis meses anteriores.

En México, 27% de los comercios encuestados posee una aplicación propia, en comparación con el promedio mundial de 24%. Algunas de las razones por la que los comercios no han desarrollado una son: No entiende cómo desarrollar una app para su negocio (24%) y 26% no cree que sus productos o servicios se vendan mejor por este medio.



Comercio Social en México

La oferta y la demanda de comercio social están alineadas entre consumidores y comercios ya que 1 de cada 3 comercios y 1 de cada 3 consumidores, utiliza el comercio social. La prevalencia del comercio social varía ampliamente según la geografía, con mayor popularidad en India. En ese país, esta cifra salta al 57% de consumidores que ha realizado al menos una compra a través de redes sociales en los últimos seis meses, seguida de México (48%) y Brasil (43%).

El comercio social en México se caracteriza porque la generación Z, usuarios nativos de los teléfonos móviles que son un subgrupo dentro de la muestra total, y los millennials; tienen más probabilidades de comprar a través de las redes sociales. Uno de cada cuatro de los consumidores totales que compran a través de este canal, lo hace semanalmente. Los consumidores mexicanos encuestados compran a través de las redes sociales en una proporción más alta que el promedio mundial, 48% contra 30%; y gasta en promedio $1,949.00 MXN al mes a través de las redes sociales. En cuanto a adopción; el 54% de los millennials, el 53% de la generación Z y el 46% de la generación X, ha adoptado el comercio social para comprar o pagar en los últimos seis meses.

Más de un tercio de los comercios encuestados acepta pagos a través de las redes sociales y otro tercio tiene planes de hacerlo en los próximos seis meses. El 37% de los comercios mexicanos ya acepta pagos a través de las redes sociales y el 46% del volumen de ventas es a través de este canal.

Facebook (incluyendo Messenger y Marketplace) es la plataforma de redes sociales más utilizada por los consumidores con un 32%, seguida de WhatsApp con un 17% y otras plataformas de redes sociales con un 14%. Ropa y accesorios (40%) y salud y belleza (24%), son las categorías más populares para la compra a través de redes sociales.

Leer también: Microsoft alerta sobre ransomware que secuestra tu PC

Las preocupaciones acerca de la seguridad y confianza rodean los pagos a través de las redes sociales, sin embargo, casi un tercio de los consumidores encuestados sugiere que PayPal podría combatirlas. En el escenario global, más de un tercio (36%) de los consumidores encuestados dijo que no consideraría comprar a través de plataformas sociales1. En México, a los consumidores les preocupa la seguridad de su información personal en las redes sociales (30%); por ese motivo, prefieren usar un sitio web para realizar compras en línea (29%) y 24% no quiere que su información financiera esté vinculada a las redes sociales. Sin embargo, el 30% de los consumidores compraría en una plataforma de redes sociales si pudieran usar su cuenta PayPal para mayor comodidad y seguridad.

Casi todos los comercios encuestados usan las redes sociales para promocionar sus negocios, sin embargo, casi un tercio no vende a través de las redes sociales o no planea hacerlo en los próximos seis meses.



Compras transfronterizas

El estudio muestra que los mexicanos encuestados son ligeramente más propensos a comprar en el extranjero que otros mercados clave. El 64% de los compradores mexicanos en línea realiza compras transfronterizas frente al 55% del promedio mundial. Poco más del 60% de los encuestados compra desde sitios nacionales e internacionales, en comparación con poco menos del 30% que compra solo en sitios nacionales y el 2% solo desde sitios internacionales. En promedio, los comercios mexicanos en línea recibieron 30% de las ventas de clientes internacionales en los últimos seis meses.

Algunos de los motores que incentivan a los compradores de comercio transfronterizo a realizar compras son el poder encontrar mejores precios (53%), posibilidad de descubrir productos nuevos e interesantes (46%) y la posibilidad de que los sitios web en otros países tengan más variedad o disponibilidad de diferentes productos y estilos (34%). Mientras tanto, algunas barreras para aquellos que no han realizado compras transfronterizas son los tiempos largos de entrega (42%), dudas sobre la seguridad del sitio web (42%) y los elevados cargos de envío (39%).

“El comercio móvil está creciendo rápidamente en México. Esta encuesta muestra como México supera el promedio mundial en muchos ángulos relacionados con el comercio electrónico y las compras en línea. Sin embargo, hay algunas áreas de oportunidad para que los comercios ofrezcan mejores experiencias a los usuarios. Como referencia a nivel mundial, en todos los grupos de edad, 78% de los consumidores ha comprado a través de smartphones. En contraste, solo el 63% de las empresas está optimizado para aceptar pagos móviles, una brecha de 15 puntos porcentuales. Se trata de responder a las preferencias del consumidor e identificar a los socios adecuados; juntos, los comercios y las plataformas de pago como PayPal pueden fortalecer esta industria para ofrecer a los consumidores mejores opciones al comprar en línea." mencionó Jesús Padilla, Director de Marketing, PayPal México.