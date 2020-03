A todos nos ha pasado: tener que esperar unos minutos en lo que la computadora decide arrancar totalmente para poder utilizarla. Aunque Windows 10 es un sistema operativo que cuya tecnología funciona de manera óptima, algunas veces su inicio no es tan veloz como se esperaría. Con estos trucos, te podrás olvidar de las tediosas esperas mientras tu PC enciende, además de mejorar el rendimiento en general del sistema operativo.

Y es que, aunque el mantenimiento de una computadora, con un profesional, siempre es necesario, existen pequeñas acciones que se pueden realizar para lograr un mejor rendimiento de un ordenador con Windows 10.

El primer paso a realizar, antes de cambiar la configuración o hacer cualquier otra acción, es asegurarse que la computadora no esté infectada con algún virus o malware. Es recomendable hacer una revisión con un antivirus, hay muchas opciones disponibles como las de McAfee o Kaspersky, para descartar este problema.

Otra situación que podría ralentizar el inicio de tu PC es que muchos programas se pongan en marcha automáticamente al prenderla. Para revisar esto, lo único que se debe hacer es abrir el Administrador de Tareas (ctrl+alt+supr). Una vez ahí, seleccionar la pestaña que dice Inicio. Después, en la columna “Impacto de Inicio”, busca los programas marcados con Alto o Medio. Puedes desactivar los que no uses a menudo con clic derecho en la columna Estado y selecciona Deshabilitar. Esto no afectará su rendimiento cuando los necesites usar.

Windows 10 posee un modo de arranque rápido que algunas veces está desactivado y oculto. Esta opción se encuentra en Opciones de Energía (puedes acceder a ellas a través de Cortana, la asistente de Windows). Entra a la pestaña que dice Elegir el comportamiento de botones de inicio/apagado y haz clic donde dice Cambiar la configuración actualmente. Después de que aparezcan unas nuevas opciones en la parte de abajo, selecciona la que dice Arranque rápido.

También, para mejorar el rendimiento de Windows 10, el sistema operativo cuenta con un asistente que monitorea el sistema y puede detectar problemas de rendimiento. En el Panel de Control, selecciona el icono de Solución de problemas. Una vez ahí, habrán distintas áreas donde el asistente puede buscar problemas. Realiza todas las revisiones sugeridas.

Otra opción puede ser desfragmentar el disco duro. Lo que esto hace es que organiza los ficheros para que los que estén relacionados, se puedan leer más fácil. Encuentra la opción de desfragmentar en la ventana Optimizar Unidades. Ahí selecciona los discos duros que quieras y haz clic en desfragmentar. Es necesario aclarar que las unidades de estado sólido (SSD) no necesitan desfragmentación.

Todos estos son pequeños consejos que puedes poner en práctica para mejorar no solo el arranque sino también el rendimiento de una PC con Windows 10. Si bien estas son acciones sencillas, si no estás seguro de cómo realizarlas, pide ayuda a alguien que sí sepa y tenga claro qué hacer. Y no olvides que el mantenimiento y limpieza profesional constante es una manera de evitarte problemas a largo plazo, además de que es necesaria.