Los videos más vistos en YouTube este 2022

El 2022 ha sido un año lleno de emociones y YouTube continúa observando el crecimiento de contenido que los mexicanos atesoran en sus corazones.



Hoy la plataforma ha llegado a más de 57 millones de usuarios en México a nivel mensual, con la disponibilidad a nuevos formatos que se posicionan cada vez más dentro de su gusto como lo es Shorts.



Kimberly Loaiza, la más vista en México



Esta vez, desde la música regional mexicana hasta creadores mexicanos, destacaron entre todo el contenido de YouTube en nuestro país; Kimberly Loaiza se adueñó del primer lugar de los videos más sobresalientes y MrBeast llegó a dominar los listados con nuevo contenido en español.

“En México, YouTube se ha convertido en una de las primeras opciones en cuanto a consumo de contenido se refiere; según una encuesta realizada por Ipsos, el 98% de los espectadores en México dicen que pueden encontrar buen contenido, significativamente más que el promedio de la competencia (89%).



“Es por eso que el día de hoy revelamos los videos más vistos del 2022, en donde incluimos las siguientes categorías: Top de Videos de Tendencias, Top de Videos de Música, Top de Creadores, Top de Creadores Revelación y, las más reciente adición a estas listas, Top Shorts”, comentó Karla Agis, gerente de Cultura y Tendencias para Canadá y Latinoamérica.



Top 10 de videos en México



La lista abarca todo tipo de videos para todos los gustos, por ejemplo, el histórico Show de Medio Tiempo del Super Bowl donde Dr.Dre, Eminem, Snoop Dogg y 50 Cent reventaron la casa con sus rimas, o la Gran Final de Free Fire que demostró que los eSports continúan creciendo año con año, además de anuncios, monólogos o entrevistas.



Kimberly Loaiza, con sus más de 38 M de seguidores, se convirtió nuevamente en la reina del listado reafirmando su liderazgo como una de las creadoras más importantes de Latinoamérica.



1. SE VIENE EL TERCER BEBÉ SORPRESA DE ANIVERSARIO (BR0MA A MI ESPOSO) - Kimberly Loaiza

2. La venganza de los PRODUCTOS DE INFOMERCIALES INUTILES! - MissaSinfonia

3. Franco Escamilla - Monólogo No somos iguales - Franco Escamilla

4. Siendo Papá soltero en un avión Juan De Dios Pantoja - Juan De Dios Pantoja



5. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar & 50 Cent FULL Pepsi SB LVI Halftime Show - NFL

6. Me Comí la Porción de Pizza Más Grande del Mundo - MrBeast en Español

7. GRAN FINAL FREE FIRE LEAGUE APERTURA 2022 | Garena Free Fire - Garena Free Fire LATAM

8. SOSPECHAMOS QUE LESSLIE ESTÁ EMBARAZADA. SEREMOS TIOS | LOS POLINESIOS VLOGS - LosPolinesios

9. Daniela Luján, Mariana Botas y Jessica Segura en Pinky Promise. T. 3 - Ep.36 - Pinky Promise

10. EUGENIO DERBEZ, un GENIO de la COMEDIA | PRIMERA PARTE | La entrevista con Yordi Rosado - Yordi Rosado



Top 10 - Shorts 2022



La siguiente categoría hace su primera irrupción en las listas de YouTube, demostrando que los creadores están adoptando nuevas formas de contar historias al explorar multiformatos para explotar su creatividad.



En esta primera entrega destacaron desde clases de japonés con humor, hasta lecciones poco convencionales como el “manejo de la chancla”, pasando por retos o bromas en pareja.



1. Mi vecino robó mi perro - YoSoyPlex

2. Lección de madre 1 : El manejo de la chancla - El Chicanero

3. AVER QUUEN SE TOMA EL VASO DE AGUA PRIMERO #shorts - Danny Fitt

4. Hay que ser estratégicos en la vida - Rubén Tuesta oficial

5. Mi pareja es adicta suscribete a mi canal #comedia #humor #short -Isandrep

6. ¿Tu que escogerías? | Fabru Blacutt - Fabru Blacutt

7. ADIVINA EL COLOR CHALLENGE CON MI ABUELITA #Shorts - NachitoJuegaJuegos

8. COMO ES POSIBLE QUE LLEGARA HASTA EL TECHO #acrobacia #gimnasia #parkour #backflip - Diosdado Juarez

9. CLASES DE JAPONÉS - Fresajapomex

10. 1MI HERMANITO SE PORTA M4L @Jordy Escoto - Susy Mouriz



Top 10 de videos musicales en México



Bad Bunny este año aparece en tres ocasiones dentro de la lista, acumulando más de 14.4 mil millones de vistas a nivel mundial en 2022, mientras Shakira y Rauw Alejandro explotaron la coreografía de “Te Felicito” llevándola a una serie de videos cortos, por otro lado, el regional mexicano destacó con Eden Muñoz quien acumuló 261 millones de reproducciones tan solo con su canción “Chale”.



1. Eden Muñoz - Chale (Video Oficial) - Eden Muñoz

2. KAROL G - PROVENZA (Official Video) - KarolGVEVO

3. Bad Bunny - Tití Me Preguntó (Video Oficial) | Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

4. Bad Bunny (ft. Chencho Corleone) - Me Porto Bonito (Video Oficial) | Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

5. Shakira, Rauw Alejandro - Te Felicito (Official Video) - shakiraVEVO

6. Christian Nodal - Ya No Somos Ni Seremos (Video Oficial) - ChristianNodalVEVO

7. Victor Cibrian - En El Radio Un Cochinero (Lluvia De Balas) [Official Video] - Rancho Humilde

8. No se habla de Bruno (De "Encanto") - DisneyMusicLAVEVO

9. Ojitos Lindos - Bad Bunny - Topic

10. Luis Alfonso Partida "El Yaki" & Grupo Firme - Dile a tu orgullo (Video Oficial) - Yakifest 4 - El Yaki Oficial



Top 10 de creadores en México



Los creadores continúan reinventándose constantemente para llegar a nuevas audiencias, el ejemplo más claro es MrBeast quien ha ganado más de 9 millones de suscriptores en su canal doblado al español este año; no solo él ha destacado, creadores mexicanos como Jimmy, de Pongámoslo a Prueba, ganó más de 4.5 millones de suscriptores en Shorts en 2022, o el canal Mexicanos en China que nos permiten conocer los usos, tradiciones y diferencias entre las culturas asiáticas y la mexicana.



1. MrBeast en Español

2. Rubén Tuesta oficial

3. Danny Fitt

4. YOLO AVENTURAS

5. Alejo Igoa

6. Mexicanos en China

7. Susy Mouriz

8. Mikecrack

9. PONGAMOSLO A PRUEBA CORTOS

10. El Tío Néstor

