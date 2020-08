Los nuevos Apple Watch y iPad saldrían antes que el iPhone 12

El mes pasado, Apple confirmó que los modelos de iPhone 12 de este año se lanzarán fuera de su plazo normal de septiembre y estarán "disponibles unas semanas más tarde", lo que ha llevado a especular sobre cuándo podría realizarse dicho evento.

Para dar respuesta a la incógnita, el conocido filtrador, Jon Prosser, señaló en su cuenta de Twitter el pasado 13 de agosto, que el evento de lanzamiento de los iPhone 12 se realizará un mes más tarde de lo habitual, en octubre.

No obstante, la firma de Cupertino anunciaría su nuevo reloj inteligente, el nuevo Apple Watch Series 6 y un nuevo modelo de iPad no especificado en el mes de septiembre, pero sin un evento como ha ocurrido en otras ocasiones, sino solo mediante un comunicado de prensa durante la semana del 7 de septiembre. Esta sería la primera vez que Apple lanzaría un nuevo Apple Watch antes que el iPhone.

De ser cierta la información de Prosser, Apple podría realizar un evento el martes 13 de octubre, aceptando pedidos anticipados para los nuevos modelos de iPhone 12 de menor costo el 16 de octubre y entregando los nuevos dispositivos a partir del 23 de octubre.

Leer también: Estados Unidos confisca cuentas de criptomonedas vinculadas a al-Qaeda e ISIS

New, adjusted Apple dates!

Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7

iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12

iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19

iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet)

— Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020