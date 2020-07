Los creadores de Monument Valley presenta “Alba: una aventura de vida salvaje”

Los juegos de Monument Valley I y II, han tenido una muy buena acogida por los jugadores de teléfonos móviles, siendo descritos como juegos con los gráficos más bellos.

Esto junto con la estética de los títulos, y el hecho de que su historia se desarrolla a partir de la resolución de rompecabezas (inspirados en MC Escher), que desafían la lógica de la física para develar escenarios mágicos, es que se han vuelto muy populares entre los usuarios de smartphones.

Ahora, Ustwo Games, estudio independiente mejor conocido por los rompecabezas de Monument Valley, está listo para su próximo proyecto. El estudio está trabajando arduamente en un título centrado en la naturaleza llamado Alba: a Wildlife Adventure.

Un breve teaser mostrado en YouTube comienza con una toma panorámica sobre una botella de agua, un sándwich a medio comer, un cuaderno y una mochila. Luego, la cámara pasa sobre una hoja de papel titulada 'Iniciativa de limpieza de la isla', un libro de observación de aves y DSLR, algunas fotografías y, finalmente, un periódico con el título 'Las niñas comienzan una liga de vida salvaje'. Finalmente, se revela el personaje principal en un acantilado, con vistas a un colorido bosque y playa.

En un breve comunicado de prensa, el equipo dijo que el juego estaba "inspirado por el amor de la naturaleza por el equipo" y "buenos recuerdos de los veranos infantiles en el Mediterráneo".

Por ahora, el estudio se mantiene en silencio sobre la jugabilidad y la historia más grande. Sin embargo, reveló que el título llegará a iOS, MacOS, tvOS, PC y consolas (no se sabe cuál) este invierno.

El título sigue los Go Go Bots exclusivos de Facebook, así como Assemble With Care, un magnífico original de Apple Arcade que desde entonces se ha lanzado en Steam y actualizado con un nivel de epílogo gratuito y Land's End, una aventura inmersiva creada para Gear Cascos VR y Oculus Go.

JCP