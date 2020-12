En un año marcado por la distancia debido a la contingencia sanitaria, los usuarios encontraron en las plataformas digitales el mejor medio para entretenerse, mantenerse informados, estudiar y trabajar. Es así que en la lista de lo mejor de Google Play en 2020, publicada por la compañía se puede ver como entre las aplicaciones reconocidas hay opciones de productividad, para tener tranquilidad mental y, por supuesto, muchos juegos.

“Este año, el mundo entero se unió a través de juegos, apps, películas y libros, aún cuando estábamos lejos. Juntos, los fanáticos de Google Play se sumergieron en la nueva colección de novelas de Stephen King, If It Bleeds; tuvimos una última aventura con Will Smith y Martin Lawrence en la tercera entrega del universo de Bad Boys; Nos embarcamos en una aventura relajante con Loóna, la app que nos ayuda a dormir mejor con la ayuda de historias estimulantes; también exploramos nuevos territorios con juegos como Genshin Impact que nos ofrece un vistazo al mundo de Teyvat”, señaló Google a través de un comunicado con la lista de lo mejor de su tienda de aplicaciones.

Así, la app más votada por usuarios fue Microsoft Office que incluye Word, Excel, PowerPoint y más: la app elegida por usuarios como la mejor aplicación fue Sleep Theory. Sueño, Meditación & Despertador; la app elegida por usuarios como la mejor aplicación altruista fie ShareTheMeal: Dona a una buena causa: el juego votado por los usuarios fue Dream League Soccer 2020 y el mejor juego de la Play Store fue para Genshin Impact.

A continuación te dejamos la lista completa de las aplicaciones que, tanto usuarios como editores de Google Play, prefirieron este año.

Apps esenciales para el día a día

Sleep Theory. Sueño, Meditación & Despertador. Ayuda a los usuarios a curar del insomnio, a crear hábitos de sueño regulares y mejorar la calidad del sueño. Recomienda un horario y ayuda mediante música para ayudar a dormir y despertar. Es una app gratuita.

Calmaria. Esta app de descarga gratuita ayuda a los usuarios a mejorar su estado de ánimo y brindarle tranquilidad en el día a día. “Solo respira y relájate”, es su lema.

Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint & Más. No es de sorprender que esté en la lista considerando la necesidad de realizar trabajo remoto. Incluye las herramientas más usadas para trabajar con documentos, hojas de cálculo y presentaciones.

Grid Diary. Journal, Planner. Sirve para registrar el estado de ánimo, desarrollar hábitos, mejorar la productividad, manejar el estrés y promover el autocuidado.

ZOOM Cloud Meetings. Con la pandemia las videollamadas se hicieron más comunes y esta aplicación fue una de las más utilizadas que permite hacer una reunión con hasta 100 personas.

Lee también: Estas son las nuevas funciones que llegan a WhatsApp en diciembre

Top de apps de diversión

Disney+. Disponible desde el pasado 17 de noviembre este servicio streaming incluye contenido de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic.

Dolby On: Record Audio & Music. Permite grabar canciones, sonidos, instrumentos, podcasts, ensayos, notas de voz, ideas y más con gran calidad de audio e incluye herramientas como eliminación de ruido de fondo.

VITA. Es un editor de video gratuito que incluye funciones como exportar videos en Full HD, efecto de acelerar o poner cámara lenta, transiciones, filtros, música, fuentes y textos animados y más.

Bazaart: Photo Editor & Graphic Design. Es una aplicación de edición de fotos y diseño gráfico con herramientas como eliminar el fondo, recortar las imágenes, colocar fondos, stickers y textos, y más.

Reface. Permite cambiar caras en una gran cantidad de videos, gifs, fotos y dibujos para hacer hacer divertidos fotomontajes.

Lee también: Canal de YouTube crea sable láser de Star Wars que funciona a 2 mil grados centígrados

Los mejores juegos

En la categoría de mejores juegos casuales Google reconoce en 2020 a:

Mana Monsters: Free Epic Match 3 Game. Un juego de puzle que mezcla elementos de RPG, exploración del mundo y colección de monstruos.

EverMerge. Fusiona, combina y crea tu camino a través de misiones para hacer retroceder la niebla y conoce las historias detrás de algunas leyendas de libros de cuentos.

Disney Frozen Adventures: Customize the Kingdom. Únete a Elsa, Anna y Olaf para construir y renovar el reino en un juego para móviles basado en las películas Frozen y Frozen 2 de Disney.

Los otros dos lugares del top cinco fueron para SpongeBob: Krusty Cook-Off y Harry Potter: Puzzles & Spells.

En la categoría de mejores juegos de competencia los primeros lugares fueron para:

Brawlhalla. Permite partidas online de hasta ocho jugadores con juego cruzado completo. Participa en sesiones donde todo vale, entra en partidas por clasificación, o crea una sala personalizada con tus amigos.

Gwent: The Witcher Card Game. Es un juego de cartas que, a través de diferentes modos de juego permite coleccionar nuevos hechizos y habilidades especiales.

También destacaron a Legends of Runeterra; Bullet Echo; y The Seven Deadly Sins: Grand Cross.

El mejor juego indie fue The White Door, un título en que el usuario tendrá que ayudar a Robert Hill, quien despierta en un instituto de salud mental, sufriendo una severa amnesia, a recuperar sus recuerdos.

En segundo lugar de esta categoría fue para GRIS, en este título los jugadores explorarán un mundo que cobra vida a través de puzzles sencillos, secuencias de plataformas y desafíos opcionales basados en su habilidad.

También se destacaron Cookies Must Die; Sky: Children of the Light y Reventure.

Por último el mejor juego innovador fue Ord. que, según su descripción, permite al usuario buscar derrotar a un malvado brujo o crear su propio mundo como un dios.

Google también reconoció a Genshin Impact; Sandship: Crafting Factory; The Gardens Between; y Minimal Dungeon RPG.

Lee también: En qué equipos dejará de funcionar WhatsApp Web en el 2021

Otras

Google también hizo una lista con las cinco mejores apps Gemas Ocultas:

Splash

Loóna: Bedtime Calm & Relax

Explorest

Redbubble

Tayasui Sketches

Y también te dejamos las cinco mejores apps de crecimiento personal en 2020:

Centr, by Chris Hemsworth

Speekoo

Vimeo Create. Video Maker & Editor

Yana

Timecap: Habit tracker & Self care