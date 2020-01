La tecnología que monitorea la actividad del Popocatépetl

Esta mañana el volcán Popocatépetl tuvo una explosión que generó una fumarola de tres kilómetros de altura pero ¿te has preguntado cuál es la tecnología detrás de su monitoreo?

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son los encargados de vigilar el volcán a través de 25 estaciones y más de 20 aparatos especializados.

Leer también: Aasí se vio la explosión del Popocatépetl; generó fumarola de 3 kilómetros

La actividad del segundo volcán más alto de México es observado mediante estaciones sísmicas portátiles y equipos especializados que miden diversas variables.

Las imágenes que vemos de las explosiones del Popocatépetl se graban gracias a un circuito cerrado que cuenta con con visión nocturna y proporciona imágenes en tiempo real y fotografías, mismo que fue actualizado a finales del 2019 según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

También el año pasado se instaló un radar meteorológico que, mediante algoritmos, permite reconocer las cenizas que produce el volcán, mismo que se unió a las cámaras que brindan imágenes térmicas para distinguir las zonas más calientes, determinar la temperatura de las fumarolas y de la lava.

La colocación de toda esta tecnología no fue simple, no solo porque los científicos encargados de su calibración no contaban con experiencia en alpinismo, sino porque los equipos son pesados y tuvieron que colocarse en algunas zonas de alto peligro, hay algunos en las faldas del volcán y otros a solo dos kilómetros del cráter.

Don Goyo es uno de los volcanes mejor monitoreados del mundo y, aunque gran parte de la tecnología ha sido diseñado por investigadores de la UNAM, también han participado organismos internacionales.

Leer también: Ya puedes pedir préstamos a través de WhatsApp

Para su colocación y monitoreo se contó con la participación de especialistas en diversas áreas como sismología, vulcanología, geología, geoquímica, electrónica, comunicaciones y otras más.

Todos los equipos son altamente resistentes pues tienen que enfrentar condiciones climáticas adversas como bajas temperaturas, fuertes vientos, tormentas y nieve.

Las estaciones emiten continuamente señales que se reciben en el Cenapred que, en caso de detectar una actividad sísmica importante, activa una alarma y envía mensajes automatizados a dispositivos móviles y localizadores del personal de guardia.

Todo esta tecnología está pensada para poder predecir una posible erupción del Popocatépetl y alertar a la población para evitar una tragedia.

Si te interesa el tema, en el sitio del Cenapred puede encontrar imágenes y revisar en qué estado se encuentra el Popocatépetl.