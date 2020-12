Una de las redes sociales que más usuarios registra en la actualidad es TikTok. Todos los días se comparten millones de videos, por ello difícil creer que una simple sincronización de labios se convirtiera en el clip más viral del año, pero así fue y Bella Poarch sigue siendo la reina de esta plataforma social.

La tiktoker se grabó a sí misma “cantando” M to the B. Y su video de solo unos 10 segundos es el más viral de este año, de acuerdo con la red social que dio a conocer la lista de sus videos, tendencias y creadores más importantes.

Las clasificaciones de videos virales se basan tanto en "vistas" como en "impacto" y son una mirada representativa de lo que dominó la aplicación y se extendió más allá de ella.

En caso de que nunca hayas escuchado hablar de Bella Poarch te compartimos que es una joven de 19 años de origen filipino que, hoy tiene más de 45.4 millones de seguidores lo que logró prácticamente por un golpe de suerte.

Lo que llevó a la fama a esta chica es que, utilizando la función de “sincronización de labios”, creó un video acompañada de la música de Jvke, un tiktoker famoso por hacer “mashups”. Los usuarios que buscaban imitar este efecto y hacían una búsqueda en la red social se topaban con Bella por lo que rápidamente comenzaron a seguirla. El video hoy tiene 15.3 millones de "corazones" y más de 116 mil comentarios.

Cuando Bella se dio cuenta del éxito que estaba consiguiendo no dudó en aprovechar el momento y subir un segundo video con la misma técnica, pero ahora usando una de las canciones más sonadas del año: "Soph Aspin Send", de Millie B. el que ahora es considerado el video más viral del 2020 sumando más de 43.2, y ha sido reproducido más de 529 millones de veces lo que representa un récord en TikTok.

La joven que vive en Hawai y sirvió en la Marina de Estados Unidos ha compartido algunos detalles de su vida personal a través de sus cuentas en redes sociales. Ha declarado por ejemplo que sufre trastorno depresivo grave y trastorno de estrés postraumático que le fue diagnosticado en el 2017 por lo que está en constante tratamiento para sobrellevar su situación. También dijo que no se imagina su rutina sin cuatro componentes: los videojuegos, los abrazos, la medicación y el sueño.

Más virales

Después de Bella Poarch otro caso viral fue el de Nathan Apodaca, un hombre que saltó a la fama con un clip de solo 22 segundos en donde se le puede ver montando una patineta mientras bebe jugo de arándano y sincroniza sus labios con la canción de 1977 “Dreams”, de Fleetwood Mac.

El material puede ser muy sencillo pero actualmente tiene 11.7 millones de me gusta, 72.3 millones de reproducciones y más de 135 mil comentarios. Además llevó a Nathan a alcanzar los 6.1 millones de seguidores.

Bajo el nombre de @doggface208, el impacto del video fue tal que recibió más de 10 mil dólares (unos 200 mil pesos) en donaciones de los usuarios de TikTok e, incluso, Ocean Spray le regaló una camioneta llena de jugos en agradecimiento porque en su video se puede ver a Nathan sosteniendo su producto.

Además, cabe decir por el éxito de su video la canción de Fleetwood Mac, “Dreams” volvió a las listas de popularidad.

Otros videos en la lista más viral de TikTok incluyen la entrada de Will Smith en el desafío Wipe It Down y el video de efectos especiales de superhéroes de Julian Bass que incluso llamó la atención del presidente ejecutivo de Disney, Bob Iger.

Por otra parte, la lista de los principales creadores está liderada por Charli D'Amelio quien se convirtió en la primera en alcanzar los 100 millones de seguidores en TikTok.