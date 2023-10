Netflix no se ha dado por vencido en su ingreso a la competencia del terreno de los videojuegos y es que según información del diario The Wall Street Journal, la compañía planea lanzar videojuegos de sus exitosas series.

El periódico estadounidense señaló que las series "El Juego del Calamar", "Wendnesday", "Extraction", "Sherlock Holmes" y "Black Mirror" podrían tener su propia versión en videojuegos, esto para entrar de lleno en la competencia que ya está liderada por compañías como Microsoft y Sony.

Según TWSJ, Netflix ve al mercado de los videojuegos como una oportunidad para fortalecer su relación con los suscriptores y lo cual le permitiría diversificar el contenido que ofrece.

Netflix se aferra a entrar al mercado de los videojuegos

Desde 2021, Netflix comenzó a ofrecer videojuegos en su plataforma los cuales, por el momento, solo están disponibles en móviles y tabletas. Pero, recientemente se dio a conocer que pronto estos llegarían a otros dispositivos como televisión y computadora de escritorio.

Su ingreso a este terreno sigue en pie a pesar de que la compañía se enfrentaría a gigantes de la industria, como lo son Xbox y PlayStation. Sin embargo, Netflix no está solo pues en los últimos dos años adquirió estudios de videojuegos como Boss Fight Entertainment y Night School Studio.

Información de The Wall Street Journal señala que la compañía está en planes de lanzar un videojuego de la famosa serie de acción y aventura "Grand Theft Auto" de Take Two Interactive Software a través de un acuerdo de licencia. A esto se agregan los videojuegos relacionados con sus series.

Sin embargo, hasta el momento los juegos no han representado ingresos adicionales para Netflix. TWSJ informa que los videojuegos de Netflix se han descargado alrededor de 70.5 millones de veces a nivel mundial hasta el 20 de septiembre, sin embargo, este dato no es nada a comparación de las descargas que tienen otros juegos como Roblox.

“Eso es una fracción de los cientos de millones de descargas de compañías de juegos como Roblox y Activision, el editor del mega éxito Candy Crush Saga. Menos del 1% de los 238 millones de suscriptores de Netflix usan los juegos de Netflix a diario, estima Apptopia”, señaló el diario estadounidense.

Una estrategia para atraer clientes

Todo parece indicar que las acciones de Netflix están relacionadas con su objetivo de atraer clientes. Esto después de que la plataforma ha comenzado a perder suscriptores después de una década.

Además, el mismo diario había informado que Netflix estaba en planes de aumentar sus costos, por lo que los videojuegos también serían una estrategia para mantener a los usuarios en la plataforma y que el aumento de los costos se justificara.

Pero The Wall Street Journal señaló que esta estrategia será un desafío, pues es difícil que los jugadores adopten a Netflix como uno de sus sitios favoritos para jugar, teniendo a plataformas como Xbox Game Pass y PlayStation Plus.

Para ello, utiliza el caso de un jugador de 38 años, quien señaló "No me veo alguna vez obteniendo una suscripción a Netflix para juegos".

A pesar de ello, Netflix sigue en la lucha y ya está buscando contratar a personal especializado en el mundo de los videojuegos. De hecho "ha publicado un trabajo para un director que supervise su primer juego de gran presupuesto", informó el diario estadounidense.

