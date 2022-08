¡La exhibieron!; joven acude en chanclas a su graduación; se vuelve viral

Graduarse es un acontecimiento sumamente importante para los alumnos pues esta ceremonia refleja el arduo trabajo que realizaron durante sus años de estudio. Al ser un evento trascendental, estudiantes y familiares portan sus mejores prendas para celebrar este momento, sin embargo, no siempre la etiqueta de vestimenta es lo más importante para festejar este gran logro.



Así lo demostró una joven, quien decidió acudir a su ceremonia de graduación con chanclas tipo crocs. Su calzado llamó la atención de sus compañeros, ya que la mayoría de mujeres llevaban zapatos de tacón, por lo que otra usuaria decidió grabarla y compartir a través de TikTok este momento.



Rápidamente el clip se volvió viral en la plataforma y los internautas, más que burlarse de la joven, la defendieron ya que, según ellos, lo más importante de este momento era que la estudiante se había graduado y poco importaba la vestimenta que llevaba puesta.

Exhiben en TikTok a joven que usa chanclas en su graduación



La usuaria de TikTok @vnhqok compartió en su cuenta el momento en el que descubrió que una de sus compañeras traía puestos unos crocs durante su ceremonia de graduación. Al video le añadió el audio viral de Bob Esponja que dice “... pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura… ¡¿Qué es eso?!” esto con el fin de burlarse de la situación.



Como era de esperarse, el video se volvió rápidamente viral en la plataforma, logrando acumular más de 5 millones de reproducciones, así como miles de comentarios por parte de los internautas quienes más allá de burlarse de la situación, decidieron hacer eco en lo importante que era este momento para la estudiante por lo que poco importaba su vestimenta.



“Lo importante no es la ropa, lo importante es alcanzar un logro que mucho no”, “eso no tenía que ser grabado”, “Ese tipo de chicas son las que en verdad van a estudiar, creanme”, “Todos los que critican no creo que tengan o lleguen a tener algún hijo valioso como ella”, “Así hubiera ido descalza a su graduación, solo ella sabe los motivos y seguro que son válidos”, dicen los comentarios del clio.



Debido a los miles de comentarios y la reacción que generó el clip, la usuaria de TikTok decidió pasar el video a privado y actualmente solo pueden ver el clip sus seguidores. NO obstante, el video fue grabado por otros usuarios, por lo que es posible verlo junto con tiktokers reaccionando a él.







Clips virales de calzado



En TikTok todo puede volverse viral e incluso el calzado, por lo que esta no es la primera vez que los zapatos de alguien llaman la atención de los usuarios. Hace unos meses también se volvió viral un clip en donde a una joven estudiante se le derritió su zapato escolar debido a las altas temperaturas de calor.



A través de la cuenta de @andrea_silva62 se dio a conocer que la joven estudiante con sus compañeras estaban “desesperadas” por el calor, pero no esperaba que esto afectara el calzado de su amiga; “Nosotras bien desesperadas por el calor en la escuela. Hasta que… se le derritió el zapato”, señala el video.



El clip se volvió viral en la plataforma y hasta el momento cuenta con 4.4 millones de vistas, 672 mil “Me Gusta” y 3319 comentarios. Muchos de los internautas se sorprendieron por este hecho y le cuestionaron a las jóvenes cómo había pasado algo así.



