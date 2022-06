Joven llora al tocar en la boda de su ex novia

La plataforma de videos cortos TikTok es una de las más populares hoy en día, gracias a la variedad de contenido que se puede encontrar en ella. Desde temas informativos, hasta graciosos o melancólicos, hay cabida para todos en la red social.



Recientemente, se volvió viral el caso de un joven músico que asistió a una boda a tocar, sin saber de quién era la fiesta. Es importante señalar que los músicos realizan varios eventos a la semana y no siempre saben los nombres de los festejados, ya que a veces la contratación de realiza por terceras personas.

Músico llora al percatarse que tocará en la boda de su ex novia



De acuerdo con el video viral de TikTok, Brian Rodríguez asistió junto con su grupo musical a una boda, con la finalidad de amenizar el evento. Sin embargo, grande fue su sorpresa al enterarse que, al parecer, su ex novia era la que se casaría.



En el contenido viral, se ve al joven enjugar sus lágrimas mientras sostiene su instrumento y presencia como su ex novia, está a punto de contraer matrimonio con otro hombre.



No obstante, un sujeto rompe el momento de tensión al ofrecerle un vaso con agua, afirmando que se trata de su ex suegro.



El clip cuenta hasta el momento con más de 465 mil “Me Gusta”, casi 5 mil compartidas y casi 6 millones de reproducciones.



Tiktokers reaccionan a video de músico viral

Además de las reacciones, el clip cuenta con cientos de comentarios de internautas que enviaron mensajes de ánimo al cantante.



"Trabajo es trabajo”; “Lo bueno es que aun te quiere tu ex suegro”; “Señal que fuiste buena pareja para que los papás sigan siendo amables contigo”; “Si tus suegros te atienden, fue porque algo bueno vieron en ti”; “No sé si reír o llorar”, escribieron algunos usuarios.

