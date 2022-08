Internautas reaccionan a la entrevista de Zuckerberg en el Podcast de Joe Rogan

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, que supervisa Facebook, Instagram, WhatsApp y su nuevo negocio, el metaverso, participó recientemente como invitado en el último programa del presentador de podcast Joe Rogan.



Rogan ha sido todo un hito desde que su Joe Rogan Experience, el podcast más popular del mundo, fue comprado por Spotify en un acuerdo de 100 millones de dólares.



Zuckerberg participa en el Joe Rogan Experience



En la entrevista, Zuckerberg tocó varios temas como Twitter, al señalar que es difícil pasar tiempo en la plataforma sin enojarse, a diferencia de la experiencia 'positiva' de Instagram además de hablar sobre las gafas inteligentes de Meta.

Sin embargo, algunas personas no quedaron del todo impresionadas con lo mencionado por el CEO de Meta, e incluso hicieron bromas sobre lo que comentó en entrevista y no dudaron en compartirlo en las redes sociales, especialmente en Twitter, plataforma de la que habló.



“Zuckerberg sobre Rogan fue una decepción. No lo presionó en nada, muy similar a la primera entrevista de Jack Dorsey @Timcast”, escribió un internauta.



Otro usuario de Twitter señaló que Zuckerberg al parecer, estaba utilizando misma estrategia del CEO de Tesla Elon Musk, de parecer un hombre común. "Es curioso cómo Zuckerberg está tratando de aclarar su imagen ahora, siguiendo la estrategia de Elon Musk".



A continuación te dejamos algunas reacciones que causó Mark Zuckerberg por su participación en el Joe Rogan Experience.













