Intel retrasa ceremonia de planta de semiconductores en EU por falta de fondos

Intel está posponiendo la ceremonia de inauguración de sus instalaciones de fabricación de chips planificadas en Ohio porque el gobierno de EU aún no le ha proporcionado fondos, confirmó la compañía al medio especializado The Verge.



La ceremonia, que originalmente estaba programada para el 22 de julio, se retrasó indefinidamente en un posible intento de presionar al gobierno de EU para que apruebe la Ley CHIPS.



Intel anunció su plan de 20 mil millones de dólares para construir dos plantas de semiconductores en New Albany, Ohio, a principios de este año, y señaló que su expansión para incluir potencialmente hasta ocho plantas "dependerá en gran medida de la financiación de la Ley CHIPS".

La Ley CHIPS reserva 52 mil millones de dólares en fondos para empresas de semiconductores, incluida Intel, para promover la fabricación de chips en los EU. Si bien el Senado y la Cámara aprobaron sus propias versiones del proyecto de ley, el movimiento para finalizarlo se ha estancado en el Congreso.



Intel les dijo a los legisladores y funcionarios del gobierno de EU que está retrasando su ceremonia "debido en parte a la incertidumbre en torno" a la Ley CHIPS, según un correo electrónico visto por el WSJ.



La financiación de la Ley CHIPS se ha movido más lentamente



En una declaración a The Verge, el portavoz de Intel, William Moss, reiteró que el "alcance y el ritmo" del proyecto de la empresa dependen de la financiación de la Ley CHIPS.



“Desafortunadamente, la financiación de la Ley CHIPS se ha movido más lentamente de lo que esperábamos y aún no sabemos cuándo se completará”, agrega Moss.



Moss continúa diciendo, "es hora de que el Congreso actúe" para que la compañía pueda "avanzar a la velocidad y la escala" para sus proyectos dentro y fuera de Ohio. Aunque Intel retrasó su ceremonia de inauguración, Moss dice que no ha retrasado los planes para comenzar a construir sus instalaciones. La construcción aún está programada para comenzar a fines de 2022, y la producción comenzará en 2025.



“Expresamos nuestra creencia de que no hay razón por la que no debamos aprobar este proyecto de ley en el Congreso en julio”, dijeron la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer , en un comunicado luego de una reunión sobre la legislación relacionada con los chips el martes.



El Congreso enfrenta una creciente presión por parte de Intel y otros funcionarios gubernamentales para aprobar una versión final de la Ley CHIPS antes del receso del Congreso en agosto. Como señaló The Post, a los funcionarios les preocupa que la acción lenta del Congreso sobre el proyecto de ley pueda hacer que las empresas de semiconductores desvíen su atención de los EU.



En mayo, la secretaria de Comercio de EU, Gina Raimondo, advirtió sobre esta posibilidad en un comunicado a CNBC e instó al Congreso a aprobar el proyecto de ley.



“Si el Congreso no aprueba la Ley CHIPS y la aprueba rápidamente, vamos a perder eso. Intel, Micron, Samsung: están creciendo, van a construir instalaciones futuras”, afirmó Raimondo.

