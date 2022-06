IBM; a la vanguardia con su nube híbrida e inteligencia artificial

A principios de este año, IBM nombró a Mauricio Torres como su nuevo presidente y director general para México. Torres llega al país luego de haber ocupado puestos de liderazgo en esa empresa, como el de CEO en Venezuela y Chile, así como encargos regionales como el de director de Ventas de Software y Soluciones Cognitivas en Latinoamérica.



Para conocer más sobre los planes de la empresa tecnológica en México, así como su estrategia a nivel global, Tech Bit conversó con el directivo.



¿Cómo encontraste la operación de IBM a tu llegada a México?



A mi llegada a México, la cual ocurrió recientemente este año, encontré una IBM que se redefine y que vuelve a sus orígenes. Y es que, a nivel internacional, IBM ahora es una empresa tecnológica cuya estrategia se centra en la nube híbrida y la inteligencia artificial.

Anteriormente quizá no era tan sencillo decir qué era IBM. Tenía muchos frentes a la misma vez: era una empresa de Servicios, teníamos software y hardware… Hoy entendemos que los clientes quieren una combinación que pueda resolver sus problemas. Esa combinación, a veces, tiene un pedazo de IBM y otro pedazo de otra empresa.



Entonces, nosotros nos transformamos para eso. El año pasado hicimos la escisión del negocio de servicios de infraestructura. Lo separamos en una compañía totalmente fuera que se llama Kyndryl. Así, nosotros en IBM ya no tenemos nada que ver con ese negocio. Nuestra compañía ahora se dedica a tecnología y a transformar a las empresas para que puedan usar, aprovechar y explotar la tecnología.



De esta manera, la empresa, como lo comentaba, enfoca su estrategia en nube híbrida y en inteligencia artificial. Es sabido que IBM es pionera en el desarrollo de inteligencia artificial. Empezamos hace años con un experimento que se llamó Watson, como nuestro fundador. Sin embargo, hoy en día todas nuestras soluciones tienen embebida a la inteligencia artificial.



¿Cómo define IBM el concepto de nube híbrida?



En IBM consideramos que no existe una solución que funcione para todo. Hoy en día, cualquier empresa, especialmente las que no nacieron con la nube (porque las que nacen en esta era, desde su origen usan la nube), necesitan innovar pero, al mismo tiempo, cumplir con diversos requerimientos importantes.



Entonces, esto no solo tiene que ver con la innovación sino también, por ejemplo, con otros factores como los regulatorios. Este es el caso de industrias altamente vigiladas, como las financieras, las de telecomunicaciones y todas las que de algún modo tienen que ver con el manejo de datos.



En ese sentido, para esas empresas sería bueno el poder llevar todos sus datos a las nubes públicas. Sin embargo, saben que son responsables de todos esos datos y que no necesariamente pueden sacarlos de las fronteras del país en el que están operando. Entonces, en ese tipo de escenarios, la única respuesta es una nube privada o híbrida.



Ahí entran las Multi Clouds y las Hybrid Clouds. Ningún cliente desea tener una sola nube. Entonces, los clientes o empresas no tienen por qué elegir una sola nube. Eso terminaría coartando su posibilidad de hacer cosas diferentes e innovar.



Ante esa diversificación de proveedores, ¿cómo se garantiza la interoperabilidad de las nubes públicas y privadas?



Cuando se tienen requerimientos regulatorios que te hacen tener tanto nubes privadas como nubes públicas, lo que se necesita es algo que te permita mover esas cargas, esas aplicaciones… Se necesita la facilidad de decir, por ejemplo, hoy estoy trabajando con IBM pero, mañana, me conviene trabajar con Microsoft y después con Google o volver a IBM.



Para hacer eso posible, IBM compró a Red Hat, empresa que desarrolla código abierto para poder desarrollar soluciones y, después, poderlas mover entre las diferentes nubes. Con eso se evita que una empresa se quede atrapada en un ecosistema.



¿Qué tanto se están adoptando estas tecnologías, sobre todo, en el caso de México?



Lo que sabemos por estudios como los que realiza el IBM Institute for Business Value es que las empresas solo han podido mover a la nube alrededor del 25% de sus cargas de trabajo. Cuando ves eso, te das cuenta que lo que se ha movido a la nube son las cargas preproductivas. Pero, no son las partes más críticas. La mejor parte será cuando las empresas se decidan a llevar tareas críticas a la nube.



Así, por ejemplo, cuando un banco tiene sus sistemas tradicionales (y todo lo que ha desarrollado por años) funcionando bien pero quiere mejorar o diversificar sus servicios, entonces tiene que usar la nube.



En particular, en México, la comunidad de emprendimiento es impresionante. Lo que se está haciendo aquí es muy importante. Hay mucho empuje por hacer cosas nuevas, por modernizarse, por acercarse a los clientes, por diferenciarse de la competencia. Eso no lo veo en otros países de la región. Los estudios que hace IBM muestran que claramente Brasil y México están por arriba de los demás países. El mercado mexicano es muy grande y es impresionante lo que se está haciendo.



En términos de inteligencia artificial, ¿qué se está haciendo particularmente en México? ¿Hay suficientes especialistas en esta y otras áreas relacionadas?



En México, nuestros clientes, por ejemplo, en los bancos más grandes del país vemos que se están acercando a sus usuarios con hiperpersonalización de la experiencia, eso no lo veo en otros países del sur del continente. Se está buscando que, realmente, los clientes se sientan valorados y queridos. Que el banco entienda lo que los clientes van a querer, eso se puede anticipar usando inteligencia artificial.



En el tema de formación de especialistas, hoy en día se está formando a gente como científicos de datos y en temas de ciberseguridad. Claramente es complicado conseguir talento en esas áreas. En IBM capacitamos gente desde cero. Con las universidades tenemos acuerdos para que los alumnos entren a IBM. Este proceso lleva tiempo. Por ejemplo, formar a alguien en ciberseguridad tarda de tres a cuatro años.



La escasez de profesionales es una preocupación que se repite en toda Latinoamérica, con una diferencia en México: aquí hay más masa. Aquí puedes ir a las universidades y la tarea es convencer a los estudiantes de que las carreras adecuadas son estas: científico de datos y ciberseguridad.



Sin embargo, estamos creciendo como compañía. Solamente en el primer cuarto de este año hemos contratado a 750 personas. Es como si hubiéramos creado una empresa considerada grande solo en la primera parte de este año. Esta es una compañía que, con la orientación que tenemos en inteligencia artificial y nube híbrida, está pensando en crecer.

