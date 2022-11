Hombre sale de su auto para escuchar mensaje de su amante y el Bluetooth lo delata

Un hombre infiel fue descubierto por un error que él mismo cometió. Es que le llegó un mensaje de su amante y lo terminó reproduciendo por Bluetooth. Todo comenzó cuando iba arriba de su coche junto a su esposa y le llegó un audio de la mujer con la que estaba saliendo a escondidas. Aunque jamás llegó a sospechar que la mujer lo mandaría al frente y que pronto sería viral.

Rápidamente salió del carro para escucharlo. Se había puesto muy nervioso con la situación y quería disimular. Sin embargo, olvidó por completo que se celular estaba conectado al Bluetooth, así que en cuanto le dio play su esposa escuchó toda la conversación sentada desde el asiento del acompañante.



El mexicano fue enganchado con las manos en la masa. Foto: Instagram @gossipvehiculo

“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o qué?", es lo primero que se escucha en el video que ya es viral en las redes sociales. Pero no todo terminó ahí, es que este hombre se había alejado lo suficiente como para no darse cuenta de que en el auto se escucha el audio que su amante le había dejado.

Como desde su smartphone no lo escuchaba le seguía dando reproducir. Fue así como le dio tiempo a su esposa de comenzar a grabar todo. Para que no quedaran dudas del engaño decidió mandarlo al frente con el video en la mano. Fue así como de la bronca terminó por subir todo a TikTok.



Pronto el clip era viral. Incluso llegó a acumular más de 40 mil visualizaciones en cuestión de segundos. Muchos usuarios aplaudieron a la mujer por el coraje de haberlo escrachado en las redes sociales. Otros se burlaron del monumental descuido del hombre y de la torpeza de no darse cuenta de que el dispositivo seguía conectado al Bluetooth.