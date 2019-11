Google suspende app de Xiaomi para Android por probable espionaje

La compañía tecnológica Xiaomi, además de fabricar teléfonos inteligentes, también desarrolla aplicaciones móviles para este tipo de dispositivos con sistema operativo Android, las cuales generalmente ya se encuentran instaladas dentro de sus teléfonos.

Una de estas aplicaciones es Quick Apps, la cual permite utilizar diferentes apps, sin necesidad de descargarlas antes. Esta aplicación móvil recibió recientemente una actualización, la cual fue bloqueada en la Google Play Store, ya que al parecer, Quick Apps recopila información que puede ser usada para rastrearte.

La información se dio a conocer por algunos usuarios que reportaron el hecho en redes sociales, quienes recibieron un mensaje en sus dispositivos de Play Protect (sistema de seguridad que sirve para proteger tu móvil. Ofrece tres tipos de protección: escáner de apps que te protege de malware, medidas para evitar robos, y protección cuando navegas por Internet) en el que se menciona que dicha aplicación fue bloqueada y el motivo.

Why the quick apps is got blocked by the play protect?

There is a app update in system app updater and while installing the quick apps got blocked by play protect. @XiaomiIndia @s_anuj @manukumarjain @cmanmohan pic.twitter.com/NBe6vYWxSd

— Vyas Yalamudi (@vyas_yalamudi) 14 de noviembre de 2019