Google Plus ha muerto, pero llega Currents

El mundo de las redes sociales está muy cometido. Facebook y sus plataformas son líderes en esta categoría, pero no podemos dejar de lado a importantes compañías como ByteDance, la dueña de TikTok. Los usuarios saben lo que quieren de estas aplicaciones y no han respondido bien a desarrollos como Google Plus que desapareció oficialmente el día de hoy.

Google intentó sin éxito ingresar al mundo de las redes sociales. Los resultados no fueron los esperados y en 2019 anunció el cierre definitivo de Google+. Sin embargo, aunque la compañía decidió cerrar las cuentas personales, anunció que los usuarios empresariales aún podrían tener acceso a la plataforma, solo que la reemplazaría por Google Currents.

A partir de hoy los usuarios pueden encontrar la app de Currents para dispositivos iOS y Android.

Los administradores de G Suite han recibido un mensaje anunciando que Currents está saliendo de la versión beta y ya puede ser descargada oficialmente como una opción para que mantengan comunicación interna con los empleados.

De acuerdo con 9to5Google en Currents la interfaz principal de usuario no se ha modificado y se mantiene una portada ordenada por relevancia o de manera cronológica, aunque las publicaciones realizadas por los directivos de las empresas pueden tener prioridad y ser resaltados con un icono brillante.

En la plataforma los usuarios pueden compartir texto, enlaces, imágenes y otro contenido de Drive, incluyendo encuestas.

Pero no todo se ha quedado como cuando existía Google+. La compañía decidió actualizar la apariencia de la app e incluir nuevas características como una mejor moderación de contenido y privilegios administrativos.

La intención es que a través de esta herramienta las empresas y sus equipos puedan intercambiar ideas y documentos, y tener discusiones con sus colegas en un espacio más social y diseñado para la comunicación inmediata, a diferencia de, por ejemplo, el correo electrónico.

Para las empresas con decenas de empleados esta puede ser una herramienta para conectar a personas que tengan ideas afines y estén trabajando en proyectos similares o simplemente que puedan generar comunidad con otros empleados que coincidan con sus intereses. Esto se logra a través de las etiquetas de los temas que ayudan a saber lo que está sucediendo en otros departamentos y en toda la organización.

Los responsables de recursos humanos y lo líderes de la compañía pueden lanzar publicaciones destacadas para mantener actualizado al personal sobre temas importantes en la organización. Cabe señalar que los administradores pueden moderar el contenido y eliminarlo de ser necesario.

También es posible iniciar una búsqueda sobre algún tema en esta aplicación que redirige a los usuarios a Google.com.

¿Qué pasó con Google+?

La red social de Google apareció en 2011 y pedía solamente dos requisitos para abrir una cuenta: que el usuario tuviera al menos 13 años de edad y que tuviera una cuenta de Gmail. La propuesta era que los usuarios pudieran organizar su información por círculos de manera que, por ejemplo, si publicaban algo de trabajo, solo sus contactos profesionales pudieran verlo.

Aunque llegó a ocupar el tercer lugra de populardad en la categoría de redes sociales en el mundo, sus números se debían a que se enlazaba con YouTube, por lo que registraba 343 millones de usuarios activos. Incluso se dijo que el 90% de las sesiones de sus usuarios en Google+ eran de menos de cinco segundos, lo que significaba que la gran mayoría entraba por accidente.

Debido a su poco uso Google anunció en 2018 su cierre y poco tiempo después dio a conocer que adelantaría el proceso y comenzó a cerrar y eliminar cuentas de los usuarios en abril de 2019 cuando se descubrieron vulnerabilidades de seguridad.

Se estima que alrededor de 50 millones de cuentas de usuarios se vieron afectadas por un error que pudo haber expuesto su información personal, incluyendo nombre, dirección de correo electrónico, empleo y edad. Ese fue el fin de Google+.