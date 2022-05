Google incluirá alerta sísmica en sus teléfonos Android

Por lo general, debido al uso y masificación de este servicio, tradicionalmente se le relaciona a Google con la búsqueda web, a pesar de que el alcance actual de la firma propiedad de Alphabet abarca otras categorías más, sin embargo todas ellas con algo en común, organizar la información que existe en el mundo y hacer que sea accesible para cualquier persona.



Teniendo esto en mente, en la conferencia inaugural de su evento I/O 2022, el consorcio digital realizó una serie de anuncios relacionados con sus productos y servicios de búsqueda, mapas y traducción, entre otros.

Leer también: WhatsApp: cómo bloquear tu cuenta si te roban o pierdes tu teléfono



Se destacaron puntos para Google Search y su nueva función de Multibúsquedas, al igual que la herramienta “Vista Inmersiva” de Google Maps, mejoras dirigidas a crear una experiencia más natural en Google Assistant y la adición de 24 nuevos idiomas para Google Translate entre muchos otros termas más.



With new upcoming safety updates likeEmergency SOS on @WearOSbyGoogle devices, and new regions for Android Earthquake Alerts System , help is never far away with #Android. pic.twitter.com/hpf5y08HHD

— Android (@Android) May 11, 2022