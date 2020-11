Google cumple 15 años de innovar en México

En noviembre de 2005 la empresa tecnológica Google inició operaciones en México. Para ofrecer un panorama de lo que ha ocurrido durante este tiempo y perspectivas a futuro, representantes de esta firma organizaron una mesa redonda a través de internet.

Julian Coulter, director de Google México destacó que solo dos años después del arribo de Google a México, en 2007, llegó YouTube. Desde entonces esta plataforma se ha convertido en el lugar al que los mexicanos recurren para aprender cosas nuevas y entretenerse. Ahora, “México es uno de los mercados más importantes para YouTube en el mundo”, dijo Coulter.

El directivo comentó otros lanzamiento importantes como Chrome, en 2008 y, Maps y Street View en 2009. Más recientemente se destacó el arribo del asistente personal Google Assistant, las herramientas de SOS para apoyar ante desastres naturales como sismos y huracanes y, de hardware como Google Nest Hub que salió a la venta en México hace pocas semanas.

Mención especial ocupó el tema relacionado con la pandemia de Covid-19 pues Google ha puesto a disposición desde herramientas para el aviso a los usuarios de posibles exposiciones a zonas de contagio, hasta el acuerdo con el gobierno del país para facilitar el acceso sin costo a 22 millones de cuentas de Gmail para uso educativo.

Asimismo, Pablo Castellanos, gerente de Marketing para México, Colombia y Centroamérica en Google dijo que, según un estudio realizado por la consultora Kantar, el 70% de los mexicanos usan cotidianamente los productos de Google como el buscador, el navegador Chrome, YouTube, Android, Gmail, Drive...

En temas de educación, Castellanos dijo que el 76 % de los encuestados por Kantar declaró que las herramientas de Google hacen que el aprendizaje sea más colaborativo y productivo. “Un contundente 83% respondió afirmativamente que Google le ayuda ‘a complementar estudios y aclarar mis dudas y/o la de mis hijos’; inclusive, un 82% concordó en que no consigue imaginar su vida de estudios (o la de sus hijos) sin el buscador de Google. En esa misma línea, un 86% de los entrevistados contestó que la marca le facilita aprender sobre una variedad de temas”, reveló el reporte.

Sin embargo, más allá de centrarse en los logros pasados, los representantes de Google destacaron la visión de futuro de la empresa que representan.

Impulso a mercados emergentes

Lina Ornelas , encargada de Políticas Públicas y Asuntos Gubernamentales en Google México, dijo que están impulsando el concepto de “velocistas digitales'' para referirse a aquellas iniciativas que se están digitalizando y logrando acelerar su desarrollo económico. Ornelas señaló que para incentivar este crecimiento se deben articular los esfuerzos de diversos actores (gobiernos, el sector privado…) y señaló que existen cuatro áreas prioritarias:

1. Capital físico, para garantizar que esté disponible la infraestructura necesaria (como el acceso a internet). 2. Capital humano. Se trata de capacitar a las personas en habilidades digitales. 3. Tecnología, incentivando el uso de innovaciones como la inteligencia artificial, el análisis de datos, cómputo en la nube… 4. Competitividad, para promover políticas para mercados abiertos y competitivos con estándares regulatorios adecuados y regímenes fiscales basados en estándares internacionales.

“Los países que adopten esto van a dar un salto exponencial, no incremental”, señaló Ornelas. Potencialmente, agregó la especialista, lo anterior podría generar riqueza del orden de 3.4 billones de dólares para el año 2030 (3.4 trillones de dólares, expresado en términos estadounidenses). Y, en el caso de México, el informe arroja que podrían ser hasta 316 mil millones de dólares.

Si bien Google, al ser una empresa global, identifica estas tendencias y áreas de oportunamente. “Claramente esto no se lograría si solo un actor impulsa el tema. Tendríamos que trabajar todos en una agenda nacional (...) No hay tiempo que perder. La gente merece empleos de calidad y no perder sus fuentes de riqueza. El país tiene todo para lograrlo”, finalizó.