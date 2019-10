Google anuncia nuevos Pixel 4

En un evento llevado a cabo en la ciudad de Nueva York, Google presentó lo último de su línea de hardware, incluyendo los Pixel 4 y Pixel 4 XL.

Los nuevos smartphones llegarán al mercado en tres nuevos colores: blanco, negro y una opción naranja de edición limitada.

El Pixel 4 XL tiene una pantalla Quad HD de 6.3 pulgadas, mientras que la pantalla del Pixel 4 de 5.7 pulgadas es 1080p. Ambos cuentan con un procesador Snapdragon 855 de Qualcomm y vienen con 64 GB o 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM.

Introducing Google #pixel4, our most helpful phone yet. Built around the Google software you know and love that you won't find on any other smartphone. #madebygoogle pic.twitter.com/JZxU2phmcW

