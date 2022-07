Gmail prepara filtro para que campañas políticas no terminen como spam

Las campañas electorales de hoy utilizarán todas las formas posibles de comunicación para llegar a los votantes y recaudar fondos.



Google no quiere que los mails de campañas políticas lleguen a la carpeta de spam



Tras las quejas sobre el filtrado de Gmail, Google propuso un plan para evitar que los "correos electrónicos de campañas políticas terminen en carpetas de spam".

Es así que Google quiere que la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos (FEC) apruebe un programa piloto que eximiría a los correos electrónicos de campaña de la protección contra spam de Gmail en respuesta a las recientes quejas sobre supuesto partidismo. Google en mayo rechazó estas afirmaciones de parcialidad.



“Gmail emplea una serie de filtros controlados por IA que determinan qué se marca como correo no deseado. Estos filtros analizan una variedad de señales, incluidas las características de la dirección IP, los dominios/subdominios, si los remitentes masivos están autenticados y la entrada del usuario. Los comentarios de los usuarios, como cuando un usuario marca un determinado correo electrónico como spam o indica que quiere los correos electrónicos de un remitente en su bandeja de entrada, es clave para este proceso de filtrado, y nuestros filtros aprenden de las acciones del usuario”.



¿A quién se aplicará la nueva exención de spam de Gmail?



La nueva exención de spam de Gmail se aplicaría a "comités de candidatos autorizados, comités de partidos políticos y comités de acción política de liderazgo registrados en la FEC".



Sin embargo, Google preguntará de manera destacada a los usuarios la primera vez que reciban un correo electrónico si quieren seguir recibiendo información de esa campaña en particular.



La capacidad de optar por no participar sigue estando disponible, mientras que las políticas existentes de phishing, malware y contenido ilegal de Gmail siguen vigentes.



Usuarios tendrían que marcar estos mensajes manualmente como spam



Sin embargo, los usuarios de Gmail tendrían que marcar estos mensajes manualmente como spam, uno por uno, de lo contrario, seguirían llegando.



Google también daría datos sobre cuántos correos electrónicos terminan en las bandejas de entrada de Gmail de las personas a los candidatos y comités políticos.



“Recientemente le pedimos a la FEC que autorice un programa piloto que puede ayudar a mejorar las tasas de bandeja de entrada para los remitentes masivos políticos y brindar más transparencia en la capacidad de entrega del correo electrónico, al mismo tiempo que permite a los usuarios proteger sus bandejas de entrada cancelando la suscripción o etiquetando los correos electrónicos como spam. Esperamos explorar nuevas formas de brindar la mejor experiencia posible en Gmail”, indicó un portavoz de Google.



Hasta entonces, Google ya alienta a los "remitentes masivos" a usar las herramientas Postmaster de Gmail para verificar la "salud de su dominio".



“Alentamos a los remitentes masivos a interactuar con el sitio de Postmaster Tools para acceder a datos y diagnósticos que los ayudarán a comprender mejor cómo llegar con éxito a sus destinatarios. Estamos trabajando para aumentar la cantidad y los tipos de información que proporcionamos en Postmaster Tools”, señaló Google.

