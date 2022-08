Es probable que el iPhone 14 se anuncie el próximo mes. Si bien los analistas y los filtradores han estado informando sobre este próximo teléfono a lo largo de este año, a medida que nos acercamos a su fecha de lanzamiento, más escuchamos sobre él. De acuerdo con el portal especializado 9to5mac, los últimos rumores hablan sobre el precio de la serie iPhone 14.



Filtran supuesto precio del iPhone 14



Según el usuario yeux1122 en el blog coreano Naver, Apple mantendrá el precio del iPhone 14 en 799 dólares, a pesar de la inestabilidad de la cadena de suministro y el aumento de los precios.

Leer también: Perrita se viraliza por empujar silla de ruedas de su amo para vender dulces



Al parecer, se trató de una decisión tomada "al más alto nivel ejecutivo", al decir que Apple consideró el "estancamiento del mercado mundial de teléfonos móviles y la disminución de la demanda".



No obstante, se debe tener en claro algunas cosas. Por ejemplo, el modelo base del iPhone 13 comienza en los 699 dólares con el iPhone 13 mini, mientras que el iPhone 13 normal comienza en los 799 dólares.



De acuerdo con yeux1122, Apple se mantendría en el punto de precio de 799 dólares para el iPhone 14 de 6.1 pulgadas, aunque ahora sería la opción más barata para aquellos que buscan el último iPhone.



iPhone 14 Plus/Max podría costar 899 dólares



Con eso en mente, es probable que el rumoreado iPhone 14 Plus/Max comience en 899 dólares, si Apple solo sigue un aumento de 100 dólares, lo cual tiene sentido.



Si bien los costos de producción y las inseguridades globales podrían aumentar el precio del iPhone 14, es importante señalar que Apple está recortando varias características nuevas que tendrá el iPhone 14 Pro, como una mayor calidad de píxeles, un acabado premium, un nuevo procesador, además de una tercera cámara. lente, escáner LiDAR, nuevo diseño, etc.



Por último, pero no menos importante, es importante tener en cuenta que yeux1122 tiene un seguimiento de registros mixto. Tenían parte de razón sobre el iPad mini 6 y sobre el iPhone SE 3.



Señaló que admitiría la carga MagSafe (que no lo hizo), pero tenía razón sobre los 4 GB de RAM. A principios de año, dijeron que el iPhone 14 Pro podría contar con 8 GB de RAM, que, por supuesto, aún tendremos que confirmar.

Leer también: TikTok: Graban a paloma que sabe usar el Metro en la CDMX



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters