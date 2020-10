Las plataformas tecnológicas nos han permitido ponernos en contacto con personas de todo el mundo y mantener comunicación con nuestra familia, amigos, empresas y famosos. Sin embargo, en muchos sentidos también han contribuido a que haya menos interacción directa con quienes tenemos más cerca. Una opción para conocer a nuestros vecinos podría ser Neighborhoods, una nueva función que Facebook está probando.

La compañía confirmó esta semana que está probando una nueva herramienta pensada para que los usuarios publiquen y compartan noticias enfocadas en áreas geográficas muy pequeñas, es decir, que solo vean sus vecinos.

El consultor de redes sociales, Matt Navarra, compartió capturas de pantalla de la función en y un portavoz de Facebook confirmó la prueba a Bloomberg y dijo: “Más que nunca, la gente está usando Facebook para participar en sus comunidades locales. Para ayudar a que sea más fácil hacer esto, estamos implementando una prueba limitada de Neighborhoods, un espacio dedicado dentro de Facebook para que las personas se conecten con sus vecinos".

De acuerdo con lo que se puede ver en las capturas de pantalla, la función aparece en el menú de la aplicación principal de Facebook, junto con los íconos de Marketplace, Grupos, Amigos, Páginas, Eventos y el resto.

Para utilizar la herramienta, los usuarios reciben una solicitud para conectarse con sus vecinos pero, antes de ser agregados a esta herramienta, deben confirmar su ubicación para que coincida con su área, podrán revocar el acceso a esos datos posteriormente. Una vez que hay suficientes personas en el área para unirse, se creará la página y entonces los miembros podrán hacer un perfil limitado para que vean las personas que están cerca, aunque no sean amigos en Facebook. Incluso, a menos que se agregue a la lista de contactos, los “vecinos” no verán la cuenta normal de la red social de los demás. Asimismo, los usuarios pueden invitar a amigos a unirse y responder preguntas sobre su vecindario y compartir imágenes. Por supuesto, se puede salir o cambiar de barrio en cualquier momento.

Por otra parte, la compañía está compartiendo con los usuarios un código de comunidad basado en cinco reglas: ser inclusivo, ser amable, que la publicaciones tengan un interés local, ser transparentes y compartir información valiosa.

La función, llamada Neighborhoods, o Vecindarios en español, por ahora se está probando únicamente en Calgary, Canadá, pero, si obtienen buenos resultados, podrían lanzarla en más mercados.

Facebook is taking on NextDoor with a NEW ‘Neighborhoods’ feature!

h/t Leon Griggs / https://t.co/oHkIdU6nbC pic.twitter.com/OHYMW1ig9I

— Matt Navarra (@MattNavarra) October 20, 2020