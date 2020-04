Facebook elimina publicaciones que promueven protestas contra la cuarentena

Facebook ha estado consultando a gobernadores en Estados Unidos sobre las protestas contra la cuarentena que podrían romper las reglas de distanciamiento social impuestas a causa del coronavirus.

La plataforma ya ha eliminado publicaciones que promueven protestas contra la cuarentena en California, Nueva Jersey y Nebraska, así lo tuiteó hoy el periodista del portal en inglés CNN, Donie O'Sullivan.

Facebook says it has removed promotion of anti-quarantine events in California, New Jersey, and Nebraska after consultation with state governments

— Donie O'Sullivan (@donie) 20 de abril de 2020