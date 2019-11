#Gamers

Si eres usuario de Xbox en Estados Unidos, Reino Unido o Australia, Microsoft anunció que podrás cambiar tu consola Xbox One por una de nueva generación, Xbox Scarlett, así como la reactivación de la plataforma Xbox All Access.

Con este programa se ofrecen packs de todas las consolas, Xbox One S, Xbox One X y Xbox One All-Digital Edition, por una cuota mensual durante 24 meses.

Los usuarios de dichos países podrán disfrutar de las nuevas actualizaciones del Proyecto Scarlett, la nueva apuesta de la empresa de tecnología, a partir del otoño/invierno del año 2020, sin embargo, aún no hay fecha para su lanzamiento en México y el resto del mundo.

La plataforma Xbox All Access estuvo brevemente fuera de servicio, pero ya fue reactivada en Australia el pasado 29 de octubre y en Reino Unido y Estados Unidos estará lista el 5 y 18 de noviembre, respectivamente.

De acuerdo con el portal oficial de Xbox, la plataforma estará disponible en Estados Unidos y Reino Unido para Xbox One X, Xbox One S y Xbox One S All-Digital Edition; y en Australia para Xbox One X Forza Horizon 4 y Xbox One S Forza Horizon 4.

El servicio incluirá un control inalámbrico, 24 meses de Xbox Game Pass Ultimate con más de 100 juegos, modo multijugador en línea y la nueva consola, una vez que esté a la venta.

El Proyecto Scarlett, caracterizado por una mejora en la potencia, velocidad y rendimiento, será lanzado al mercado junto con la nueva entrega de Halo, Halo:Infinite.

Por mientras, a los aficionados mexicanos tendremos que esperar a que esta nueva fase de desarrollo llegue a nuestro país.