Hoy en día el Wi-Fi es casi un servicio tan básico como la luz, el agua o la electricidad, pues el Internet se ha vuelto parte de nuestras vidas y ha pasado de ser solo un medio de entretenimiento a formar parte de la vida laboral, académica y social de millones de personas.

Y sin duda una situación muy tediosa y molesta que no poder usar el Internet en ciertos lugares de la casa porque la cobertura del módem no llega hasta ahí; o quizá levantar el celular, tableta o computadora ya es un ritual al que estás acostumbrado porque el Wi-Fi apenas llega a donde estás.

Si bien, existen opciones para solucionarlo, -como los extensores y repetidores de Wi-Fi, Internet portátil con USB o dispositivos pequeños, y hasta Wi-Fi en malla-, es posible que te quieras evitar ese gasto o que simplemente no quieras desembolsar más dinero del que pagas con tu plan de Internet.

Por eso seguramente te has preguntado qué solución puedes darle a este problema sin tener que comprar otro aparato o pagar un Internet de mayor cobertura, aprovechando lo mejor posible el que ya tienes. Aquí te lo decimos.

Foto: Pixabay

Internet sin comprar más aparatos

Sabemos que quieres soluciones, no más problemas. Sin embargo, debes saber que, según la revista estadounidense Popular Science, lamentablemente no existe una forma de tener una mejor cobertura de Internet en las “zonas muertas” de tu casa que no sea comprar algún aparato o pagar por ese servicio.

¡Pero no te desesperes! Pues hay algunas recomendaciones que puedes seguir para asegurarte de que tu Internet se aproveche al máximo sin sacar un solo peso de tu bolsillo.

Foto: Pixabay

La ubicación importa

Aunque puede parecer muy obvio, uno de los factores por los que suele haber problemas de cobertura de Internet en casa es la ubicación del módem.

Según el sitio web High Speed Internet, si tu módem está instalado en un lugar donde hay demasiadas obstrucciones hacia otras zonas de la casa, como muebles y puertas; o está muy abajo o muy arriba, puede que ahí esté el problema. ¡Incluso hasta una pecera puede estar obstruyendo la conexión!

Lo mejor en estos casos es ubicar el módem justo en medio de la casa, o lo más cerca posible de los dispositivos que necesites conectar. Cuida que no haya objetos que puedan obstruir el flujo de la red, y que los dispositivos más viejos queden más cerca del módem, pues éstos necesitan “una ayudadita”.

Foto: Archivo El Universal

Cable Ethernet

En la mayoría de planes de Internet, si no es que en todos, el cliente recibe un cable Ethernet junto con su módem. Probablemente cuando te lo entregaron no sabías para qué sirve o simplemente lo guardaste en tu caja de cables abandonados, pero es momento de desempolvarlo.

El cable Ethernet te salvará la vida ahora, pues te ayudará a conectar a Internet de forma directa dispositivos como computadora (portátil o de escritorio), televisión y hasta celulares o tabletas.

Lo único que tienes que hacer es conectar el cable en alguna de las entradas Ethernet de tu módem y después conectar la otra entrada en tu dispositivo. También puedes conseguir un cable más largo, de 20, 30, ¡y hasta 50 metros!

Pero si no quieres gastar, usa el cable que venía con tu módem para salir de apuros.

Foto: Pixabay

Aprovecha la red 5G de tu servicio de Internet

Al día de hoy cualquier servicio de Internet trae consigo una red 5G, que ofrece mejor conexión, velocidad y cobertura, ¡aprovéchala!

Te recomendamos dosificar tus dispositivos, conectando algunos a la red normal y el resto a la 5G. Así no se abarrotarán todos los dispositivos en una sola red y tu red tendrá un mejor alcance en lugares donde hayas notado que la cobertura es menor.

Foto: Archivo El Universal

Sigue estas recomendaciones y aprovecharás tu Internet de mejor forma.

