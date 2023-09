El ritmo acelerado de la vida cotidiana puede llegar a impedir que siempre lleves contigo el cargador de tu celular. Olvidarlo en casa es una acción común. Sin embargo, al final, mantener la comunicación o terminar un pendiente provocará que necesites buscar alternativas para cargar la batería de tu dispositivo.

En ese momento, puede que pedir un cargador prestado sea la opción más rápida. Aunque puede funcionar, ¿te has preguntado qué sucede con tu celular si realizas la carga con uno diferente al tuyo? En Tech Bit te contamos por qué no deberías recurrir a esta práctica cuando no tienes batería.

Razones por las que no deberías cargar tu celular con un cargador diferente

Cargar tu dispositivo con un cargador de otra marca diferente puede resultar inofensivo, especialmente si llega a cumplir su propósito. No obstante, puede tener algunas consecuencias.

Fabricantes de celulares como Samsung y Huawei advierten en sus respectivos Centros de ayuda sobre el por qué deberías abstenerte de utilizar cargadores distintos al original. Por un lado, la compañía china resalta que, al hacerlo, la velocidad de carga podría verse afectada y volverse más lenta de lo normal. Este inconveniente se debe a que no cuenta con los estándares de la marca.

Asimismo, Huawei hace hincapié a sus usuarios en no dejarse llevar por el hecho de que los cargadores no oficiales pueden funcionar en un primer momento. La compañía recuerda que estos productos no tienen controles de calidad y seguridad, por lo que pueden generar daños en la batería del dispositivo, como sobrecalentamiento, reinicios, carga lenta, entre otros.

Errores al cargar tu celular que pueden dañar la batería

De la misma forma, Samsung recomienda no usar cargadores diferentes a los de la marca, ya que es posible que no cuente con el voltaje correcto y eso afecte significativamente la calidad y la velocidad de carga. Hacerlo podría implicar daños en el celular de acuerdo con la compañía surcoreana.

Google también aconseja en su Centro de ayuda no continuar con esta práctica, ya que es probable que la carga sea lenta o, bien, que no funcione, y así puede dañar tanto su celular como su batería.

De acuerdo a varias compañías de celular, lo más recomendable es siempre utilizar cargadores oficiales. Por lo que si presentas problemas o deseas adquirir uno de respaldo, lo mejor es acudir a las tiendas autorizadas de la marca de tu dispositivo.

Algunos de los smartphones actuales ya no cuenta con la caja de carga, por lo que a veces los usuarios buscan uno que simplemente se adapte al cable del celular. Lo ideal es acudir a la tienda oficial de la marca de tu dispositivo y preguntar por una caja de carga que se adapte a los voltajes de tu celular.

