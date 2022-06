Es oficial: USB-C será obligatorio en móviles en la UE en 2024

Los legisladores de la Unión Europea han llegado a un acuerdo sobre la legislación que obligará a todos los futuros teléfonos inteligentes vendidos en la UE, incluido el iPhone de Apple, a estar equipados con el puerto USB-C universal para carga por cable para el otoño de 2024.



USB- C para todos en 2024



La regla también se aplicará a otros dispositivos electrónicos, incluyendo tabletas, cámaras digitales, auriculares, consolas de videojuegos portátiles y lectores electrónicos. Las computadoras portátiles deberán cumplir con la regla en una fecha posterior.



La legislación ha estado en desarrollo durante más de una década, pero esta mañana se llegó a un acuerdo sobre su alcance luego de negociaciones entre diferentes organismos de la UE.



“¡Hoy hemos hecho realidad el cargador común en Europa!” dijo el ponente del Parlamento Europeo, Alex Agius Saliba, en un comunicado de prensa.



“Los consumidores europeos se sintieron frustrados durante mucho tiempo con la acumulación de múltiples cargadores con cada dispositivo nuevo. Ahora podrán usar un solo cargador para todos sus dispositivos electrónicos portátiles”.



La legislación también incluye disposiciones diseñadas para abordar los cargadores inalámbricos en el futuro, además de armonizar los estándares de carga rápida.



Legislación aún debe ser aprobada por el Parlamento



La legislación aún debe ser aprobada por el Parlamento y el Consejo de la UE a finales de este año, pero esto parece ser una formalidad. En un comunicado de prensa, el Parlamento Europeo declaró claramente que la ley estará vigente “para el otoño de 2024”.



Para esta fecha, todos los dispositivos cubiertos por la ley y vendidos en la UE deberán usar USB-C para la carga por cable.



Cargador común



La introducción de un "cargador común" es un intento de la UE de reducir los desechos electrónicos y facilitar la vida de los consumidores. Los legisladores esperan que, en el futuro, los teléfonos y dispositivos similares no necesiten venir con un cargador en la caja, ya que los compradores ya tendrán los accesorios apropiados en casa.



La UE estima que la legislación podría ahorrar a los consumidores 250 millones de euros al año en "compras innecesarias de cargadores" y reducir alrededor de 11 mil toneladas de desechos electrónicos al año.



El acuerdo tendrá el mayor impacto en Apple, que es el único fabricante importante de teléfonos inteligentes que todavía usa un puerto propietario en lugar de USB-C.



En 2021, Apple vendió 241 millones de dispositivos iPhone en todo el mundo, de los cuales unos 56 millones se vendieron en Europa.



Cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa si la UE estaba apuntando específicamente a Apple, Thierry Breton, comisionado para el mercado interno de la UE, dijo que ese no era el caso.



“La regla se aplica a todos y cada uno. No se adopta contra nadie”, dijo Breton. “Estamos trabajando para los consumidores, no para las empresas, y tenemos que darles reglas a estas empresas; normas que sean claras para entrar en el mercado interior”.



Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters