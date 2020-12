El teléfono que cambia de color con tu respiración

Sin duda alguna, este 2020 no nos deja de sorprender, y aunque esté a tan sólo pocos días de terminar, las innovadoras noticias no faltan. Sobre todo, en el ámbito tecnológico; quizá pensamos que ya lo habíamos visto todo, pero no es así.

La tecnología no para ni un segundo, y es por ello, que trae consigo cada vez mejores y sorprendentes aparatos electrónicos.

Desde la primera aparición del teléfono móvil en 1984, hasta hoy, los dispositivos han evolucionado de manera increíble, lo cual nos permite tener mejor comunicación y más herramientas en un solo celular.

Leer también: Snapchat anuncia lentes navideños

Por su lado, las empresas tecnológicas fabricantes de celulares buscan innovar y actualizar sus dispositivos para conquistar a más usuarios. Este es el caso de OnePlus, una compañía fabricante de smartphones con sede en Shenzhen, China, y fundada en 2013 por Pete Lau y Carl Pei.

El primer celular de la compañía salió a la venta mundialmente el 23 de abril de 2014, y desde ese primer lanzamiento de un teléfono OnePlus, la empresa china ha renovado su dispositivo y ha sacado diversos modelos, los cuales cuentan con un mejor funcionamiento y son más innovadores.

En 2019, la tecnológica dio a conocer su modelo OnePlus 7, el cual se lanzó al mercado en mayo de dicho año, ofreciendo un procesador snapdragon 855, así como cámara retráctil, una de las características más destacables de ese móvil.

Leer también: Qué es lo que pasa cuando Google se cae

Y siguiendo con sus innovaciones, esta mañana el CEO y fundador de OnePlus, Pete Lau, dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter el nuevo integrante de la familia, el OnePlus 8T Concept, una versión modificada del OnePlus 8T que también cuenta con una película de óxido de metal debajo del vidrio y que cambia de color con diversos voltajes.



Inspired by natural design and powered by advanced technologies, the OnePlus 8T Concept offers a more natural interaction between user and device via color-shifting ECMF design and mmWave tech.

— OnePlus (@oneplus) December 21, 2020