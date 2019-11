El modo oscuro de tu teléfono podría ser malo para tus ojos

El modo oscuro se ha convertido en un tema recurrente en internet, debido a las diferentes ventajas que al parecer, aporta este diseño. Es por esta razón que diversas aplicaciones han adaptado sus interfaces a este estilo más oscuro.

Los beneficios van desde reducir la fatiga visual hasta mejorar el rendimiento de la batería de tu dispositivo pero ¿realmente el modo oscuro es bueno para tu vista?

De acuerdo con los especialistas del sitio MoneyPug, el modo oscuro no es bueno para tus ojos, ya que provoca que fuerces la vista mucho más de lo debido.

La polaridad negativa, que significa un fondo oscuro sobre la luz, no es tan buena para sus ojos como el modo normal o tradicional. Es más fácil enfocar, identificar letras, transcribir, comprender texto, leer rápidamente y corregir en modo claro.

Algunos estudios sugieren que el uso de una pantalla de polaridad positiva produce menos fatiga visual y mayor comodidad visual. Sin embargo, si lo utilizas correctamente, puedes aprovechar sus beneficios.

En un entorno con poca luz, es más fácil de leer. También es mejor que leas en modo oscuro antes de irte a la cama, ya que de esta forma tu vista se lastimará menos leyendo en un ambiente con poca iluminación que con la pantalla totalmente en blanco.

Asimismo, además del modo oscuro, también es recomendable activar la luz nocturna de tu teléfono, lo que le quitará algo de brillo a las letras blancas, por lo que también ayudarás a no forzar tanto tu vista.

El modo oscuro también ahorra energía. Como no ilumina toda la pantalla, se usa menos energía. Sin embargo, no todos los teléfonos tienen pantallas OLED. Hay teléfonos como el iPhone XR que no tienen la pantalla OLED. Aún así, según Google, el modo oscuro podría ahorrar entre 15 y 60 por ciento de la duración de la batería, dependiendo del brillo de la pantalla.

Pos su parte, el portal Wired recogió algunas declaraciones de Anna Cox, profesora de interacción humano-ordenador en el University College London, quien asegura que no conoce ninguna evidencia científica que apoye la idea de que el modo oscuro realmente reduzca la fatiga visual.

El esfuerzo excesivo realizado por los ojos al ver una pantalla, puede estar relacionado con la intensidad de la luminosidad de la misma, las horas que el usuario esté expuesto a ella y la cantidad de luz que haya al rededor.

De igual manera, según el estudio “La fatiga visual digital: prevalencia, medición y mejora” (DES; también conocido como síndrome de visión por computadora) publicado en el British Medical Journal señaló que su prevalencia podría ser tan alta como 50 por ciento o más entre los usuarios.

Esta condición puede ser causada por parpadear menos de lo normal al mirar una pantalla. Los humanos parpadeamos 15 veces por minuto, cantidad que puede bajar hasta 3.6 cuando se mira la pantalla de un teléfono o de una computadora, lo que contribuye a la resequedad de los ojos. Según la Asociación Americana de Optometría, los síntomas asociados con el DES pueden incluir dolores de cabeza y visión borrosa.

De acuerdo con Cox, en términos de legibilidad, garantizar un mayor contraste entre el texto y el fondo es más importante que la combinación de colores. Si el contraste es el mismo entre los modos normal y oscuro, la especialista señaló que no se debe esperar una diferencia en la legibilidad, aunque la familiaridad con el texto negro sobre un fondo blanco podría ofrecer a este modo de visualización una ligera ventaja.

Asimismo, de acuerdo con Wired, la afirmación sobre que el modo oscuro tiene una mayor base de evidencia es sus atributos de ahorro de batería es cierta, pero depende del tipo de pantalla que tenga el teléfono del usuario. Para pantallas OLED (diodo orgánico emisor de luz), el modo oscuro ofrece un beneficio de ahorro de batería. Esto se debe a que en este tipo de pantalla, cada pixel se ilumina individualmente, lo que significa que cuando el pixel está negro se desactiva. Para las pantallas LCD más antiguas no hay ventaja porque están retroiluminadas, lo que significa que incluso cuando se muestran en negro, los pixeles se iluminan.

